Dimarco all’Al-Hilal di Inzaghi? Svolta dopo il no di Theo: “Già nelle prossime ore”

Dopo l’arrivo dell’allenatore piacentino a Riad, il focus è sul mercato: l’ex Inter vuole rinforzare la rosa a sua disposizione

Pescherà anche dalla sua ex squadra? Nella Saudi Pro League, ogni club può avere un massimo di otto giocatori stranieri di età superiore ai ventuno anni. E in rosa, nella nuova società di Inzaghi, ce ne sono già otto. Sergej Milinkovic-Savic (l’uomo che sembra abbia avuto un ruolo anche materialmente importante nel portare il suo vecchio allenatore alla Lazio in Arabia), Cancelo, Koulibaly, Ruben Neves, Renan Lodi, Malcom, Mitrovic e il portiere Yassine Bounou detto Bono.

Finora il club ha cercato di farsi avanti per Osimhen e Theo Hernandez. Ciò significa che cederà almeno due stranieri. In uscita c’è per esempio Mitrovic, seguito anche dal Milan: un attaccante centrale. Ma sembra che i sauditi stiano seguendo con insistenza e urgenza anche un laterale sinistro. Secondo gli ultimi rumors, Osimhen avrebbe rifiutato un’offerta da 40 milioni a stagione. Forse credendo di poter ottenere un rilancio o perché deciso a rimanere in Europa. Quanto a Theo, sembrava che i rossoneri stesso spingendo per chiudere l’affare, ma anche il francese ha già rifiutato ben tre offerte arrivate da Riad.

Per l’attacco, i sauditi potrebbero virare su Viktor Gyokeres o su Jadon Sancho. Qualcuno ha fatto anche il nome di Retegui. Per la fascia sinistra, Inzaghi potrebbe voler sostituire Renan Lodi con un esterno con doti più offensive. Si è parlato nelle ultime ore di Angelino della Roma. Alcuni siti hanno riferito di un’offerta da 18 milioni rifiutata dai giallorossi (Che ne vorrebbero almeno 20). Da parte del ventottenne spagnolo, invece, sarebbe già arrivata un’apertura al trasferimento.

Se salta anche Angelino, l’Al-Hilal cercherà Dimarco?

Con l’arrivo di Inzaghi all’Al-Hilal sono subito partite voci di possibili affari con l’Inter: l’allenatore potrebbe aver richiesto al nuovo club di prendergli alcuni suoi fedelissimi. Si è parlato già di Francesco Acerbi (che comunque lascerebbe l’Inter a zero), di Calhanoglu e di Dimarco. Qualcuno continua a parlare di pressing arabo su Bastoni e Barella. Intanto Longari di Sportitalia su X ha spiegato che Dimarco non è un nome al momento sulla lista della spesa dei sauditi. Anche Inzaghi avrebbe puntato sul numero 3 della Roma. “Simone Inzaghi ha dato il suo placet all’operazione“, si legge sul social, “destinata a entrare nelle sue fasi operative e decisive già nelle prossime ore. Angelino ha aperto al trasferimento dalla Roma e si avvicina a grandi passi all’Al-Hilal. Ha presentato alla Roma una proposta da 18 milioni più bonus. Il club saudita ha fretta di chiudere in vista dell’imminente Mondiale”. The Italian genius is here ✅ 🧠 Welcome, 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐈𝐧𝐳𝐚𝐠𝐡𝐢 ✍️ pic.twitter.com/8BZAz4tIMr — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 4, 2025 First words 🎙️🇮🇹 pic.twitter.com/IXuJTfANwT — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 7, 2025

Per la Roma Angelino si può cedere tranquillamente. E, come abbiamo visto, lo spagnolo non sarebbe insensibile all’offerta milionaria dei sauditi. Quindi ci sono pochissime speranza che l’Al-Hilal possa farsi avanti per Federico Dimarco. Insomma, dopo vari colloqui raccontati come positivi con la Roma e i procuratori di Angelino, l’Al-Hilal è oggi fiducioso di poter concludere l’affare a breve. Gli arabi sembrerebbero intenzionati di chiudere la trattativa in poche ore, per prenotare subito il viaggio e le visite mediche.