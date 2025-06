La Juve chiama l’Inter: scambio pazzesco con Vlahovic

Il centravanti serbo ai saluti per migliori fortune altrove, non ci sono solo Milan e Fenerbahce. I bianconeri potrebbero offrirlo all’Inter

Si prospetta un’estate ricca di movimenti di mercato particolarmente significativi tanto in entrata quanto in uscita per parecchi club del campionato di Serie A.

L’Inter, rimasta scottata per non aver conquistato alcun trofeo utile nella stagione appena conclusa, ha già piazzato due colpi essenziali per scuotere l’organico di Cristian Chivu con forze fresche, da adoperare sin dalle prime battute del Mondiale per Club.

I nerazzurri, però, non sono gli unici a voler attuare una mini rivoluzione. Di pari passo c’è la Juventus di Igor Tudor, chiamata a rinforzarsi per non sfigurare nella prossima edizione di Champions League.

Oltre a Nico Gonzalez, ingolosito dalle offerte in Premier League, anche Dusan Vlahovic pare essere sul piede della partenza. Liberarsi del centravanti serbo, reduce dall’ennesima stagione altalenante e costellata da parecchi dubbi su prestazioni e stato di forma, significherebbe per il club scaricare il peso dell’aumento da 12 milioni di euro stagionali e di mezzo potrebbe finirci persino l’Inter. Ecco perché.

Vlahovic verso nuovi lidi, tentativo Milan ma occhio all’Inter e l’opzione Frattesi

Anzitutto potrebbe approfittare della situazione il Fenerbahce di José Mourinho mediante una proposta d’ingaggio simile a quello attualmente percepito dalla Juventus sui 7 milioni. Ma la destinazione non alletta affatto il centravanti, che preferirebbe restare ancorato ad uno dei massimi campionati europei per ragioni di competitività.

Qui potrebbe entrare in scena il Milan, dichiaratamente a caccia di un nuovo centravanti su indicazione di Max Allegri (che ha già allenato Vlahovic nel recente passato, ndr) a fronte delle uscite di Joao Felix, Luka Jovic e Tammy Abraham.

In ultima battuta, se entrambe le piste principali dovessero sfumare, la Juventus potrebbe decidere di offrire il cartellino dell’ex Fiorentina all’Inter per almeno 30 milioni di euro, con la consapevolezza che i nerazzurri dispongono adesso di un bacino economico maggiore rispetto al passato. In alternativa, non si esclude che i bianconeri possano sfruttare l’idea di scambio per il cartellino di Davide Frattesi, ancora molto apprezzato dalla Vecchia Signora.

Ciononostante, il presidente Giuseppe Marotta continuerà ad esser particolarmente attento ai concetti di dispendio e sostenibilità del progetto. Vlahovic non può rappresentare un’opzione concreta di rinforzo al reparto offensivo per via delle richieste elevatissime d’ingaggio e se Frattesi dovesse lasciare sarà soltanto a fronte di un incasso cash.

Non c’è nulla che l’Inter possa promettergli, soprattutto se rapportato al minutaggio che potrebbe avere alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, candidati certi alla titolarità.