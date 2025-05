L’Inter ha chiuso per Luis Henrique e non molla Nico Paz: cifre e ostacoli | INTERLIVE

L’esterno brasiliano esordirà in nerazzurro al Mondiale per Club. Ora l’obiettivo è chiudere per l’attaccante. Intanto Ausilio lavora sempre per il talento argentino

La chiusura era imminente dopo l’accelerata decisiva della scorsa settimana. E infatti l’Inter ha definito in queste ore l’operazione col Marsiglia per Luis Henrique, l’esterno brasiliano scelto dal club – con l’ok di Inzaghi, quindi l’affare può essere un ‘segnale’ sulla permanenza del tecnico? – per il ruolo di alternativa a Denzel Dumfries.

Luis Henrique sbarcherà a Milano per circa 25 milioni di euro, più o meno 22 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Per il 23enne di Joao Pessoa pronto un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Autore di 9 gol e 10 assist nella sua ultima stagione all’OM, l’ex Botafogo sarà nella rosa che parteciperà al Mondiale per Club di giugno-luglio. Si tratta del secondo acquisto del 2025, dopo il croato Sucic. Anche il calciatore preso dalla Dinamo Zagabria volerà negli States con i suoi nuovi compagni.

Il mercato dell’Inter non si ferma certo qui. In vista del torneo negli USA, come anticipato da Interlive.it, adesso l’obiettivo è chiudere per un attaccante. Il nome più forte attualmente è quello di Bonny del Parma, la cui valutazione si attesa intorno ai 20 milioni di euro.

Inter, Ausilio ha apparecchiato l’affare Nico Paz: condizioni e ostacolo commissioni

In America non ci sarà sicuramente Nico Paz, ma il talento argentino resta un obiettivo concreto di Ausilio. Il Ds spera che venga riacquistato dal Real Madrid, quindi tolto al Como col quale sarebbe pressoché impossibile trattare. Le Merengues hanno una clausola di riacquisto valida fino al 2027 e con prezzo a salire partendo da circa 8 milioni di euro.

In Spagna danno molto probabile il suo ritorno a Madrid, dunque l’esercizio di tale clausola, con il neo tecnico Xabi Alonso pronto a valutare il ragazzo proprio nel Mondiale per Club. L’Inter lavora più o meno sottotraccia, pronta all’assalto qualora gli spagnoli (che hanno bisogno di fare cassa) dovessero successivamente aprire a una nuova cessione del classe 2004.

Il club di Oaktree è disposto a investire una somma importante, 30 milioni di euro ma anche di più per il cartellino di Nico Paz. Ausilio ha già sottoposto all’entourage dell’argentino una proposta contrattuale da 3 milioni di euro netti a stagione.

L’ostacolo a un accordo tra le parti sarebbe quello rappresentato dalle commissioni: la richiesta fatta pervenire all’Inter ammonterebbe a circa 6 milioni, con l’Inter disposta a non andare oltre i 3 milioni. Una intesa, però, molto probabilmente verrebbe trovata se Florentino Perez dovesse acconsentire alla vendita del ventenne, che ha già detto sì a un eventuale approdo ad Appiano.