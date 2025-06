Telefonata con Chivu: lascia l’Inter, annuncio UFFICIALE

L’arrivo dell’allenatore romeno cambierà molto la fisionomia della rosa nerazzurra. E per un calciatore non c’è assolutamente spazio

L’era Chivu in casa Inter è ormai praticamente iniziata. Il romeno è pronto a prendere le redini della squadra in vista del Mondiale per Club. Una competizione che sarà un primo test importante anche in ottica futura. Ma le partite negli Stati Uniti consentiranno di valutare con attenzione la rosa e prendere delle decisioni importanti sul calciomercato. Naturalmente le ultime decisioni spetteranno al tecnico.

Sarà lui ad avere la parola finale su una permanenza oppure su una partenza. Di certo assisteremo a scelte leggermente differenti rispetto a quanto ipotizzato con Inzaghi. Ma per un calciatore non sembra esserci posto in rosa. L’addio è praticamente certo e il contatto telefonico con Chivu non ha portato ad un cambio di strategia.

Inter: addio deciso, Chivu ha dato l’ok

L’arrivo di Chivu cambierà molto i movimenti in entrata e in uscita dell’Inter. Ma per un giocatore il destino è praticamente segnato. Il nuovo allenatore non ha portato delle novità in questo senso e quindi bisognerà intervenire in quel reparto per rendere la rosa ancora più forte.

Inter: Arnautovic annuncia l’addio

Arnautovic non farà parte della prossima Inter. L’austriaco in scadenza, come Correa (ad un passo dal Botafogo), non rinnoverà e la novità importante è che non sarà al Mondiale per Club. I nerazzurri punteranno sui fratelli Esposito e su Taremi per completare il reparto offensivo e dare riposo a Thuram e Lautaro.

La fine della seconda avventura in maglia nerazzurra è stata annunciata da Arnautovic ai microfoni di AntenaSport: “Per me personalmente il tempo all’Inter è finito. Non ci sarò più. Ho giocato con Cristian e sono contento della scelta. Ci siamo sentiti. Ha qualità e può aiutare il gruppo. Ha amato l’Inter per tutta la vita. Parliamo di un allenatore che pensa come un giocatore e credo che farà bene. Auguro il meglio a lui e all’Inter e mi auguro che la prossima stagione saranno campioni“.

Parole che rappresentano un congedo dopo una stagione difficile. Il gol sbagliato contro la Lazio resterà ancora per molto tempo nei ricordi dei tifosi nerazzurri visto che poteva valere lo Scudetto.

Mercato Inter: Bonny e Hojlund per sostituire Correa e Arnautovic

Gli addii di Correa e Arnautovic costringeranno i nerazzurri ad intervenire sul calciomercato. E l’Inter ha le idee molto chiare su come muoversi: i nomi in pole position sono quelli di Bonny del Parma e Hojlund del Manchester United.