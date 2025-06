Inter, è fatta per il bomber: sarà al Mondiale per Club

Nonostante la scelta sull’allenatore non è stata fatta, i nerazzurri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. C’è una novità molto importante

Una stagione lunga e ricca di impegni per l’Inter. Archiavate, ma non troppo, le cocentissime delusioni dallo Scudetto alla Champions, i nerazzurri nei prossimi giorni ritorneranno ad Appiano Gentile per preparare il Mondiale per Club. Una competizione ricca di insidie e che potrebbe rappresenta un primo test importante anche per il nuovo tecnico.

In queste ultime ore sta crescendo una doppia candidatura per andare a completare il reparto offensivo al prossimo Mondiale per Club. La competizione è lunga e c’è bisogno di una rosa molto lunga e di qualità. Per questo motivo l’Inter proverà a portare i giocatori che sono in grado di dare una mano.

Inter: i fratelli Esposito al Mondiale per Club

I fratelli Esposito saranno al Mondiale per Club. Sebastiano e Francesco Pio sono pronti per partire per gli Stati Uniti e dare una mano al club nerazzurro. Se sul secondo c’erano pochi dubbi, sul primo si pensava un riscatto dell’Empoli. Ma il ritorno in Serie B ha portato un cambio al programma e il classe 2002 ha fatto ritorno a Milano e si metterà a disposizione subito del tecnico in attesa di una nuova esperienza.

Inter: Pio Esposito negli Stati Uniti, poi…

Se per Sebastiano il futuro sembra essere ormai deciso, non si può dire lo stesso per Francesco Pio Esposito. L’attaccante doveva essere convocato per gli Europei Under 21 e poi aggregarsi al gruppo nerazzurro in un secondo momento. Poi un piccolo infortunio lo ha tolto dai giochi ed ora è pronto a dare una mano all’Inter.

Una esperienza che gli consentirà di dimostrare le sue qualità anche in vista della prossima stagione. Su di lui si sono già mosse diverse squadre e per il momento l’Inter non ha preso nessuna decisione. I nerazzurri vogliono aspettare le valutazioni del nuovo allenatore prima di capire cosa fare con il giocatore.

Il giocatore proverà a giocarsi tutte le sue carte per una conferma in nerazzurro anche se per il momento non si hanno certezze. L’idea di un prestito resta sempre valida, ma non è da escludere che possa comunque proseguire in nerazzurro.

Esposito tra Inter e prestito

Il destino di Esposito sarà decisivo anche per il calciomercato dell’Inter. Una sua conferma, infatti, consentirebbe ai nerazzurri di prendere un attaccante in meno e concentrarsi su altri ruoli. Ma la decisione finale spetterà al nuovo tecnico.