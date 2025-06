Calhanoglu ceduto dall’Inter: l’annuncio che spiazza i tifosi

Il futuro del turco potrebbe essere lontano dai nerazzurri. Una partenza che sarebbe molto pesante considerato quanto fatto con questa maglia dal giocatore

La partenza di Inzaghi potrebbe portare l’Inter a cambiare i programmi in vista della prossima stagione. Chivu ad Appiano Gentile ha portato le sue idee e c’è anche una linea decisa da Oaktree da rispettare. Tutto questo rende praticamente possibile anche una partenza da parte di Calhanoglu. Il turco per Inzaghi è stata una pedina fondamentale, ma ora ci sono dei dettagli da valutare e che sembrano portarlo da Milano.

Anzi, secondo le informazioni di TopCalcio 24, la partenza di Calhanoglu nel prossimo calciomercato è molto probabile. Il turco ha un contratto in scadenza nel 2027 e difficilmente sarà rinnovato per questioni di età. Perciò l’estate sarebbe l’ultima occasione per cederlo ad una cifra importante e quindi da parte di Oaktree nessuna chiusura ad un addio del regista. Anzi…

Inter: la valutazione di Calhanoglu

Ricordiamo che Calhanoglu è arrivato a zero dal Milan e per questo motivo l’Inter sarebbe pronta a valutare una cessione del turco anche per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Si tratterebbe di una plusvalenza importante oltre che naturalmente i nerazzurri si libererebbero di un ingaggio molto pesante (circa 13 milioni di euro lordi).

Le squadre interessate a Calhanoglu

Calhanoglu è un giocatore che in queste ultime stagioni ha attirato l’interesse di diversi club. Dalla Premier e dall’Arabia da tempo sono sulle tracce del centrocampista e non è da escludere che presto qualcuna possa farsi avanti. Attenzione anche a Inzaghi con il suo Al-Hilal, alla ricerca di rinforzi per completare la rosa.

Sulle tracce del centrocampista c’è anche il Galatasaray. Calhanoglu ha sempre ammesso pubblicamente di voler tornare in Turchia per giocare con i giallorossi. Resta da capire se questo succederà subito oppure deciderà di rinviare il discorso a quando la sua carriera si avvicinerà al termine.

Naturalmente l’Inter attende. I nerazzurri non si opporranno ad una sua partenza, ma ci deve essere una offerta congrua. Altrimenti il turco resterà in nerazzurro anche per via del contratto in scadenza nel 2027. Due anni che gli potrebbero consentire di chiudere nel migliore dei modi la carriera e magari tornare poi in patria.

Chivu pronto a puntare su Calhanoglu

Nonostante l’apertura ad una cessione, l’Inter è pronta a puntare su Calhanoglu in questo campionato. E Chivu affiderà sempre a lui le chiavi del centrocampo almeno fino a quando sarà un calciatore nerazzurro.