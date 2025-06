Chivu cambia modulo: come giocherà l’Inter con la difesa a quattro

Cristian Chivu sta programmando proprio in questi giorni la nuova Inter: può cambiare anche il modulo dei nerazzurri

L’addio di Simone Inzaghi, la finale di Champions League persa e un finale di stagione pieno di delusioni sembrano ormai alle spalle per l’Inter. I nerazzurri sono concentrati su un nuovo obiettivo, quel Mondiale per club per cui tra pochi giorni partiranno per l’America e cercheranno ancora una volta di essere protagonisti, nonostante tutte le novità delle ultime settimane.

Di sicuro, oggi c’è grande curiosità e attesa per capire quali modifiche ci saranno nello stile di gioco e nelle scelte tattiche del tecnico rumeno. È difficile che ci saranno già nella nuova competizione internazionale, visto il poco tempo per provarle e per conoscere la squadra.

Anche per questa, la dirigenza è andata nel segno della continuità e del 3-5-2 che Inzaghi ha usato come marchio di fabbrica e ancor prima anche Antonio Conte. Le caratteristiche dei singoli, e poi del gruppo, sono ideali per questo tipo di assetto tattico, ma col tempo potrebbe esserci anche una variazione che va nel segno del credo di Chivu.

Chivu può passare alla difesa a 4: i segnali

L’idea di calcio dell’allenatore non può essere spiegata solo attraverso le 13 partite in Serie A condotte alla guida del Parma. In quel caso, l’ex difensore ha mostrato grande intelligenza, utilizzando fin da subito un 3-5-2 più abbottonato che ha permesso ai gialloblù di curare al meglio la fase difensiva e di mantenere la categoria.

Allo stesso tempo, per alcune sue dichiarazioni e per i suoi trascorsi nella Primavera, sappiamo che crede molto nel 4-3-3. Con l’arrivo di Luis Henrique, l’Inter potrebbe permettersi anche una variazione di questo tipo, schierando da una parte Thuram e dall’altra proprio il brasiliano ed estromettendo un centrale di difesa.

Nei primi mesi, siamo certi che sarà solo un’opzione da partita in corso, più avanti si vedrà. Un segnale importante potrebbe arrivare anche dal calciomercato, soprattutto se dovesse arrivare un altro esterno offensivo con caratteristiche da uno contro uno. Ora, però, siamo sicuri di vedere ancora l’Inter con il 3-5-2 e senza ulteriori stravolgimenti ed esperimenti.