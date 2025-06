Clamoroso da Madrid: pagano la clausola, adios Inter

Il calciatore potrebbe presto lasciare la Serie A per sposare il progetto dei ‘Colchoneros’ di Simeone, nonostante il pressing nerazzurro

Con l’insediamento ufficiale di Cristian Chivu in panchina, l’Inter conta di aprire un nuovo ciclo di successi sulla scia dei traguardi raggiunti da Simone Inzaghi.

Quello del Mondiale per Club sarà il primo test per valutare da vicino la resa della squadra in vista della nuova stagione, ma serviranno comunque altre mosse sul mercato per consolidare l’ossatura di base, prima che il tecnico effettui i suoi accorgimenti tattici sul campo.

In tale ottica, la dirigenza nerazzurra continuerà a monitorare quanti sono stati ritenuti compatibili con il progetto a lungo termine di crescita e svecchiamento della rosa. E al contempo, verranno valutate tutte le possibili uscite. Comprese quelle di qualche big.

Nel reparto offensivo potrebbero esser confermate ex opzioni della Primavera che avevano già lavorato sotto la gestione di Chivu e verrà mantenuto saldo l’assetto Lautaro Martinez-Marcus Thuram, mentre in difesa ci si aspetta almeno un colpo di caratura in supporto ai senatori Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

All’interno della cerchia di opzioni prese in considerazione finora, oltre ai soliti nomi noti Sam Beukema, Jaka Bijol e Koni De Winter a loro volta obiettivi dichiarati di altri club nostrani come Napoli e Juventus, l’Inter ha incluso anche il difensore colombiano Jhon Lucumí, sotto contratto con il Bologna e fresco vincitore della Coppa Italia.

Finora però le attenzioni di Piero Ausilio non si sono tramutate in qualcosa di concreto e della situazione di stallo contrattuale (in scadenza nel giugno 2026, ndr) potrebbe approfittarne l’Atletico Madrid, vero osso duro sul mercato.

Inter e Napoli spiazzate, possibile affondo dell’Atletico per Lucumí

Stando alle ultime rivelazioni della stampa spagnola, l’Atletico Madrid avrebbe largamente osservato le gesta di Lucumí dell’arco della stagione ed il recente successo raggiunto alle dipendenze di Vincenzo Italiano avrebbe dato loro ulteriori conferme sulle sue qualità.

Il difensore piace parecchio a Diego Simeone, il quale vorrebbe averlo in squadra laddove le condizioni economiche della trattativa dovessero essere favorevoli al sodalizio biancorosso della capitale spagnola.

L’idea sarebbe quella di tentare un affondo diretto, ma il tutto potrebbe esser bypassato facendo leva sulla clausola rescissoria da 28 milioni presente sul suo cartellino. In questo modo i ‘Colchoneros’ potrebbero garantirsi le prestazioni di Lucumí senza farsi ostacolare in alcun modo da Inter e Napoli, altra grande contendente in Serie A.