Inter, nuova offerta più alta: Marotta lo porta via al Barcellona

Dopo aver beffato i catalani in campo nell’incredibile doppio confronto di Champions, l’Inter sta per tirare un altro brutto scherzo al Barça

Qualcun potrebbe dire che poi sia stato rovinato tutto dall’andamento della finale di Monaco di Baviera, quella in cui la formazione allora allenata da Simone Inzaghi ha rimediato la più pesante sconfitta – in termini di punteggio – nella storia dell’ultimo atto della kermesse continentale.

Altri potrebbero pensare che un’impresa di tali proporzioni, quella con cui l’Inter ha estromesso il Barcellona dalla Champions in semifinale, meritandosi la possibilità di giocarsi la coppa contro il PSG, meritasse una conclusione migliore. Più degna. Resta però il fatto che, nonostante il prosieguo sia stato da incubo, a San Siro contro i fuoriclasse blaugrana sia stata scritta una delle pagine più gloriose della storia europea della Beneamata.

Da quel clamoroso 4-3 che ha mandato in delirio uno stadio intero è passato poco più di un mese, anche se sembra una vita. Già perché nel frattempo ne son successe di cose, soprattutto dalle parti di Milano. Simone Inzaghi se n’è andato, ingolosito dai tanti milioni messi sul piatto dall’All Hilal, lasciando libero il posto in panchina. Preso poi da un Cristian Chivu a cui la società vuole garantire una rosa qualitativa e competitiva su tutti i fronti.

Ecco che allora, dopo aver servito la beffa sul campo ai Campioni di Spagna, il sodalizio meneghino vuole ripetersi anche sul mercato: un top player di livello mondiale è pronto infatti a dire ‘sì’ all’Inter, frustrando le ambizioni del Barcellona sul suo profilo.

Rashford, l’Inter fa sul serio: Barcellona ancora beffato

Arrivato in prestito all’Aston Villa nel gennaio scorso dopo aver rotto col Manchester United del tecnico Ruben Amorim, Marcus Rashford è rientrato alla base come da precedenti accordi tra i club.

La mancata qualificazione Champions dei ‘Villans‘, beffati dalla differenza reti dopo esser arrivati a pari punti col Newcastle, ha sconsigliato l’apertura di una trattativa (prevista dagli originari accordi di gennaio) per un acquisto a titolo definitivo dell’ex enfant prodige del calcio britannico.

Di contro il Barcellona, da tempo a caccia di una stella sul fronte d’attacco per migliorare il già esplosivo comparto offensivo, si sarebbe mosso da tempo sulle tracce del classe ’97, valutato almeno 40 milioni dai Red Devils.

Come riportato dal portale iberico ‘Elgoldigital‘, la dirigenza catalana era convinta di poter strappare il sì dal club inglese sulla base di una proposta di prestito con semplice diritto di riscatto. Il glorioso club d’Oltremanica non ne vuole però sapere di ‘parcheggiare‘ il suo giocatore ancora per un’altra stagione senza monetizzare dalla sua partenza, e proprio qui entra in scena l’Inter.

Rashford, entra in scena Marotta: la situazione

Sfruttando la poca convinzione del patron Laporta di investire quanto richiesto dallo United per un trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante (portatore anche di un ingaggio pari a circa 18 milioni di euro netti l’anno), il club di Viale della Liberazione avrebbe aperto un canale separato con i britannici.

La volontà di rafforzare in modo consistente il proprio attacco avrebbe portato i nerazzurri ad intavolare una trattativa seria e concreta con il Manchester. Lo stipendio di Rashford spaventa, certo, ma l’Inter, con uno sforzo economico tutt’altro che indifferente, potrebbe spuntarla nella corsa al giocatore. Beffando così ancora una volta gli spagnoli, che dal canto loro starebbero pensando di ingaggiare uno tra Luis Diaz e Rafael Leao per rimpolpare il loro attacco.