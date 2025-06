L’Inter avrà presto un altro allenatore: spunta un nome mai uscito prima

Nessun accordo con il primo degli indiziati per la panchina Under-23 dell’Inter, è già pronta l’alternativa per la prossima stagione

A distanza di poche ore dal suo insediamento sulla panchina dell’Inter in qualità di responsabile tecnico, Cristian Chivu ha già concluso la seconda seduta d’allenamento sui campetti della Pinetina, propedeutica per la disputa del Mondiale per Club.

Il gruppo nerazzurro lascerà quindi Milano alla volta degli Stati Uniti nella giornata di domani, con al seguito la dirigenza al completo per fungere da supporto extra al neo allenatore nella rinnovata competizione internazionale.

Ciononostante, mancherà all’appello la figura del secondo in panchina. Dopo il secco rifiuto di Walter Samuel che resterà in Argentina ad occupare il ruolo di collaboratore di Lionel Scaloni in Nazionale, Chivu non ha ancora sciolto le riserve sul nome del suo assistente e questo potrebbe non sopraggiungere nell’immediato.

Allo stesso modo, l’Inter si trova ad affrontare una faccenda simile nei riguardi della composizione dell’organigramma societario della formazione Under-23, prossima all’esordio nel campionato di Serie C.

Nessun accordo con Vecchi, individuato Gallo per la panchina dell’Inter Under-23

In un primo momento si era vociferato che Stefano Vecchi fosse stato individuato come candidato ideale per farsi carico di questa particolare responsabilità, ma a conti fatti non è mai stato raggiunto alcun accordo con l’attuale allenatore del Vicenza.

Ne ha dato conferma il presidente dei biancorossi, Stefano Rosso: “Il mister ha ancora un anno di contratto qui e nessuno ci ha chiamati. Pertanto, resta un nostro tesserato. Al nuovo direttore sportivo spetterà il compito di dialogare con lui, non entro in meriti che non mi competono”.

Possibile che l’affare possa dunque saltare. In alternativa, ha rivelato il portale ’TuttoMercatoWeb’, l’Inter starebbe comunque valutando il profilo di Fabio Gallo, reduce dall’esperienza tra le file della Virtus Entella. Quest’ultimo vanterebbe altresì un buon rapporto con Gianluca Andrissi, direttore sportivo della neonata formazione Under-23 dell’Inter.