L’Inter valuta Mosquera, ma non è il primo nome: la lista | INTERLIVE

Nelle ultime ore, il nome di Cristhian Mosquera ha preso quota per la difesa dell’Inter: a che punto siamo e i dettagli

Obiettivo ricostruire: l’Inter deve ripartire da un calciomercato importante e che dovrà essere fatto sulle indicazioni di Cristian Chivu. Il progetto giovani mirerà ad abbassare l’età media della squadra e possibilmente anche il monte ingaggi, all’insegna della continuità e del gruppo forte che ha fatto bene negli ultimi anni.

Certo, ci sono degli errori da sanare e una rosa da puntellare con acquisti mirati e intelligenti, e in tal senso la dirigenza non potrà farsi trovare impreparata. Occhio, quindi, alla difesa, uno dei reparti che ha subito di più nella scorsa stagione e che è crollato da primavera in poi, proprio quando le partite iniziavano a farsi pesanti.

Sono stati diversi gli errori individuali che hanno avuto un impatto decisivo sui risultati, e da lì bisognerà ripartire con uno o due acquisti di livello europeo. Sono circolati tanti nomi nelle ultime settimane, che fanno parte della programmazione nerazzurra e tra tutti c’è da fare i conti anche con l’ultimo in ordine di arrivo, quello di Cristhian Mosquera del Valencia.

Inter su Mosquera: tutta la verità sul suo acquisto

Il difensore piace all’Inter, ma in realtà non è una grande novità. Come capita con molti profili, soprattutto con i più giovani, i nerazzurri hanno sguinzagliato i loro scout per seguire da vicino il calciatore. Le relazioni, secondo quanto ci risulta, non sono attuali ma di diverse settimane fa.

E sono state positive, per cui l’Inter sta valutando e non si è arresa sulla pista. Secondo quanto risulta a Interlive.it, però, quello di Mosquera non è il primo nome per il mercato dei nerazzurri, rientra invece in una lista che ha tanti nomi in ballo. C’è Beukema, nonostante le resistenze del Bologna a cedere il ragazzo, c’è De Winter e c’è anche Scalvini, nonostante qualche perplessità sulle sue condizioni fisiche.

Dopo l’arrivo di Chivu, sono aumentate le quotazioni di Giovanni Leoni, centrale giovanissimo e dal futuro assicurato che l’Inter vorrebbe portare subito a Milano. Occhio anche a Yann Bisseck: se il tedesco dovesse partire, i nerazzurri dovrebbero chiudere due centrali, per cui i discorsi cambierebbero e anche Mosquera potrebbe prendere peso. A oggi, però, non c’è stato nessun affondo.