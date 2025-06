Marotta ci prova, regalo a Chivu e beffa a Conte: affondo decisivo

Con Christian Chivu ufficialmente nuovo allenatore nerazzurro, il mercato dell’Inter entra nel vivo. Possibile duello con l’Inter per uno dei protagonisti della Serie A

L’Inter ha concluso i dieci giorni di mercato di inizio giugno dedicati ai club che parteciperanno al Mondiale per Club con l’ufficializzazione degli acquisti di Sucic e Luis Henrique e soprattutto la nomina del nuovo allenatore che sostituirà Simone Inzaghi.

Con Christian Chivu che ha preso possesso della panchina nerazzurra, il mercato dell’Inter ora entra in una seconda fase. Le trattative proseguiranno anche durante le settimane dedicate al Mondiale nelle quali Marotta e Ausilio lavoreranno sui possibili rinforzi concordati con il nuovo allenatore. Chivu che potrebbe riaccogliere alcuni dei giocatori con i quali ha condiviso la sua prima esperienza in Serie A al Parma. Ci riferiamo, in particolare, a Bonny e Leoni.

Avviata la trattativa per l’attaccante, più complicata quella per il difensore dell’Under 21 sul quale c’è anche la concorrenza di Milan e Juve. A proposito di calciatori protagonisti in Serie A, l’Inter non ha mai mollato la presa su uno dei migliori dell’ultimo campionato che, in un’intervista rilasciata nelle scorse ore, ha aperto all’ipotesi di un possibile addio al suo club.

L’Inter su uno dei big della Serie A, possibile duello con il Napoli

“Non so dove giocherò. Non si sa mai nel calcio. Al momento penso solo alla Nazionale”, questa la dichiarazione di Dan Ndoye dopo il match amichevole che la sua Svizzera ha vinto contro il Messico. Come l’avranno presa al Bologna ? Non lo sappiamo. La certezza è che già molti club hanno sondato la disponibilità del club rossoblu ad aprire una trattativa per l’attaccante svizzero, la cui permanenza a quanto pare è stata una delle condizioni volute da Italiano per firmare il rinnovo di contratto.

Vedremo se la dirigenza del Bologna riuscirà a mantenere la promessa fatta al tecnico. Su Ndoye è forte il pressing del Napoli che vuole prendere anche Sam Beukema, altro calciatore da tempo seguito anche dall’Inter. Per prendere entrambi, i partenopei sarebbero disposti a offrire 70 milioni al Bologna. Questa l’indiscrezione riportata dal Mattino che ipotizza anche il possibile inserimento di Giacomo Raspadori come contropartita.

Contropartite per il Bologna che può giocarsi anche l’Inter nella corsa a Ndoye. Francesco Pio Esposito e Asllani sono due profili per i quali può esserci il gradimento dei rossoblu che valutano l’attaccante almeno 40 milioni. Se il Bologna dovesse aprire alla cessione di Ndoye, Marotta un tentativo lo farà. Lo svizzero ha tutto per migliorare il potenziale del reparto offensivo nerazzurro. Veloce, abile nel dribbling, Ndoye spicca anche per la duttilità tattica che gli consente di essere schierato sia da esterno che da seconda punta, in alternativa a uno tra Lautaro e Thuram. Che sia lui il primo regalo per Chivu ? Aspettiamoci novità decisive già nei prossimi giorni.