Modric al Milan? Macché, lo ha preso l’Inter: annuncio esplosivo

Piovono elogi per il centrocampista croato prelevato dai nerazzurri in questa sessione, viene visto come ‘il nuovo Modric’

Dopo tredici anni di successi straordinari, Luka Modric saluterà il Real Madrid a fine giugno e sarà libero di accasarsi al Milan.

Ma non prima di aver svolto le visite mediche di rito (previste in Croazia, ndr) propedeutiche alla firma del nuovo contratto annuale e preso parte all’ultima avventura tra le file dei ‘Blancos’ negli USA, in occasione del Mondiale per Club. Competizione alla quale, oltretutto, parteciperà anche l’Inter di Cristian Chivu.

Per i nerazzurri, così come per buona parte delle big europee, Modric è sempre stata una figura di riferimento assoluto in mezzo al campo e non sono mai mancate le occasioni per apprezzarne apertamente le immense qualità.

Ciononostante, il fatto che sia in procinto di firmare con la rivale rossonera non sarà affatto un rimpianto. Perché anche i nerazzurri, nel loro piccolo, dispongono di colui che per molti può esser considerato il suo erede naturale.

Parliamo del centrocampista Petar Sucic, nuovo acquisto del club di Viale della Liberazione formalizzato una manciata di giorni fa all’apertura dei battenti della sessione straordinaria di mercato.

Sucic erede di Modric, in Croazia è già un caso da prima pagina: “Da replicare in laboratorio”

Il calciatore, ormai ex Dinamo Zagabria, ha letteralmente fatto innamorare tifosi croati e addetti ai lavori nel corso dell’ultima partita giocata e vinta dalla Croazia ai danni della Repubblica Ceca.

Così ha scritto il portale locale ‘Sportske’ sul suo conto: “Sucic ha già disputato partite importanti con la Nazionale e segnato un gol contro la Polonia. Ma se già conoscevamo il valore di calciatori come Modric, Kramaric e Perisic, lui è arrivato a corte di Zlatko Dalic come un dono dal cielo. Ha dominato il reparto con autorevolezza e naturalezza, tanto che nessuno si è accorto dell’assenza di Kovacic o Brozovic”.

“Con il 94% dei passaggi completati e tutti i contrasti vinti, rispecchia il prototipo di calciatore che i migliori esperti vorrebbero replicare in laboratorio. Sucic è una grande risorsa e sarebbe impossibile immaginare una Nazionale Croata senza di lui”, si legge.

Parole altisonanti che mettono ancor più in risalto la figura di Sucic alla vigilia del Mondiale per Club, nel corso del quale verrà senz’altro impiegato da Chivu in un reparto di centrocampo ancora sperimentale, ma dal grosso potenziale.

“Ha qualità tali da farlo diventare presto una pedina importante per l’Inter”, ha aggiunto ’Sportske’. “È stato un piacere averlo visto giocare al fianco di Modric, il più grande di sempre e del quale è erede naturale”.