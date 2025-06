Nasce l’Inter di Chivu: i 26 convocati per il Mondiale

Si sono visti anche Palacios e Sabastiano Esposito alla Pinetina. Saranno entrambi a disposizione per il torneo negli Stati Uniti

Presentandosi ufficialmente come nuovo allenatore dell’Inter, Cristian Chivu ha chiarito di dare molta importanza all’impegno imminente, quello relativo al Mondiale per Club. “La stagione partirà dal Mondiale per Club“, ha spiegato l’ex Parma, “e dobbiamo recuperare le energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare, ovvero provare a vincere il trofeo“.

C’è poco tempo a disposizione: una settimana e bisognerà ricominciare a fare sul serio. E l’Inter volerà presto negli USA. Solo lì, il nuovo allenatore nerazzurro avrà a disposizione la rosa completa. Per ora, nei suoi primissimi giorni da tecnico, Chivu si sta accontentando di lavorare con i giovani e gli infortunati. Non sappiamo ancora quali saranno i convocati e non possiamo nemmeno immaginare come il mister inserirà nelle rotazioni i nuovi giocatori e i più giovani. Magari l’Inter sfrutterà il torneo proprio per valutare le seconde linee. Anche se arrivare ai quarti di finale significherebbe portare nelle casse del club altri milioni: 50.

Si teme però il rischio del dover tornare troppo tardi in Italia, visto che ai giocatori andranno concessi almeno quindici giorni di vacanze. Chivu e il suo staff saranno insomma chiamati a fare i salti mortali per gestire il gruppo atleticamente e mentalmente, dopo un finale di stagione che per l’Inter è stato drammatico. Per ora Chivu sta lavorando con i ragazzi della Primavera (che conosce bene), con Darmian, Acerbi, Valentin Carboni, Mhikitaryan, Palacios, Sebastiano Esposito e i tre portieri. A parte sono al lavoro Pio Esposito, Bisseck e Calha.

I convocati di Chivu per il Mondiale per Club

Ogni squadra iscritta al Mondiale per Club potrà inserire nell’elenco dei convocati da un minimo di 26 a un massimo di 35 giocatori, di cui almeno tre dovranno essere dei portieri. Secondo il regolamento, a ogni partita però le squadre potranno portare in campo e in panchina un massimo di 26 elementi, cioè i nomi che faranno parte della lista convocati generale.

Per l’ufficialità dell’elenco dei convocati, bisognerà aspettare. Ma possiamo comunque provare ad anticipare quella che secondo noi potrebbe essere la lista dei nomi utili per ogni reparto.

PORTIERI – Yann Sommer, Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro

DIFENSORI – Benjamin Pavard, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Yann-Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni, Tomas Palacios, Alessandro Fontanarosa, Carlos Augusto, Franco Carboni, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Nicola Zalewski

CENTROCAMPISTI – Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic, Kristjan Asllani, Piotr Zielinksi, Luis Henrique; Luka Topalovic

ATTACCANTI – Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Valentin Carboni, Giacomo De Pieri

Chi manca all’appello?

Non ci saranno Arnautovic e Correa. L’austriaco ha già annunciato di aver chiuso la sua esperienza all’Inter. Correa è in procinto di unirsi al Botafogo, proprio per partecipare al Mondiale. Potrebbero mancare anche i due fratelli Stankovic. Per quale motivo? Filip sarà riscattato dal Venezia. Aleksander, dopo un’ottima stagione al Lucerna, potrebbe essere trattenuto (il club svizzero potrebbe insomma esercitare il diritto di riscatto, con opzione di recompra per l’Inter), ma non è questo il punto: il centrocampista è al momento infortunato.

Akinsanmiro, bloccato alla Samp per lo spareggio play-out con la Salernitana, non dovrebbe fare in tempo per essere aggiunto alla rosa a disposizione di Chivu. Probabilmente sarà preso in considerazione per giocare nell’Inter Under23​​​​​​, che in Serie C prenderà il posto della Spal, non iscrittasi al campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Sono in dubbio anche Acerbi e Taremi. Il centrale dovrebbe partecipare all’impegno negli Stati Uniti, anche se non è ancora chiaro cosa farà la prossima stagione. L’iraniano, reduce da una stagione molto al di sotto delle aspettative, sarà di certo con la squadra al Mondiale per Club, con l’Inter che punterà a cederlo a chiunque si farà avanti con un’offerta. Zinho Vanheusden e Salcedo, in ritorno dai prestiti, non dovrebbero far parte della rosa.