Nuovo colpo dell’Inter in Argentina: svelate le cifre

Il mediano argentino ha catturato le attenzioni dell’Inter, possibile affondo dopo il Mondiale per Club

Fresco di arrivo dal Parma, Cristian Chivu ha tenuto il suo primo allenamento alla guida della Prima Squadra dell’Inter con l’obiettivo di preparare i suoi all’avventura del Mondiale per Club.

La partenza alla volta degli Stati Uniti è prevista per il prossimo 11 giugno, mentre l’esordio avverrà il 18 giugno contro i messicani del Monterrey presso il Rose Bowl Stadium nella contea di Los Angeles. Quindi seguiranno le partite contro Urawa Reds e River Plate, storico club del campionato argentino.

Los Millionarios non saranno però gli unici partecipanti targati Primera Division: anche il Boca Juniors, rivale di sempre, farà la sua comparsa e se la vedrà, fra le tante, con il Bayern Monaco.

Difficile ipotizzare con così largo anticipo quale potrebbe essere l’avversario dei nerazzurri in caso di superamento della fase a gironi, ma certo è che la dirigenza seguirà da vicino le prestazioni della squadra blu-oro di Miguel Angel Russo con vibrante interesse. La motivazione, stavolta, è legata al mercato.

Inter su Delgado, verrà seguito durante il Mondiale per Club

Di recente l’Inter avrebbe infatti messo nel mirino il cartellino del centrocampista argentino Milton Delgado, diciannovenne brevilineo e di grandissima prospettiva, etichettato a più riprese come uno dei talenti in ascesa della Seleccion Argentina Under-20.

Quella del Mondiale potrebbe dunque essere una vetrina importantissima per Delgado, che in stagione ha già confezionato 13 presenze e messo a referto un assist, con l’obiettivo di attirare su di sé il maggior numero di attenzioni dalle grosse realtà europee.

Nei piani del Boca non sarebbe ancora prevista una cessione perché il tecnico Russo prevede di sfruttare le sue qualità anche per i mesi a venire e in questo è supportato dal presidente Juan Roman Riquelme.

Ciononostante, se le circostanze lo dovessero permettere e dovesse saltar fuori una chance di monetizzazione irrinunciabile, è possibile che la dirigenza del Boca possa venir meno ai propri piani originari e valutare eventuali proposte.

In quest’ottica, a detta del portale ‘El Crack Deportivo’, l’Inter potrebbe però esser costretta a fare i conti con l’inserimento di una clausola rescissoria da almeno 20 milioni, volta a tutelare il club cedente da ogni assalto a costi contenuti.