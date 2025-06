Clamoroso Inter, Valentin Carboni ceduto di nuovo: tutti i dettagli

Il fantasista nerazzurro, fresco di rientro dal prestito all’OM, è obiettivo di mercato di un club argentino. Ecco cosa filtra

Nonostante l’enorme entusiasmo d’avvio stagione, sono state soltanto quattro le presenze raccolte da Valentin Carboni tra le file dell’Olympique Marsiglia, in Ligue 1.

Adesso, però, smaltito il pesantissimo infortunio al crociato che ne ha di fatto condizionato il cammino, il prodotto del vivaio dell’Inter è pronto a tornare alla ribalta nel calcio che conta e rinnovare il proprio impegno in nerazzurro.

Un’occasione dovrebbe quasi certamente averla alle dipendenze del nuovo allenatore Cristian Chivu, sua vecchia conoscenza in Primavera, nel corso dell’inedita esperienza al Mondiale per Club. Al suo seguito, nell’ottica di valutare tutte le opzioni offensive per la prossima stagione, non mancheranno neppure i fratelli Esposito.

Sulle proprie giovani promesse l’Inter vuole puntare parecchio e se dovessero sopraggiungere conferme positive, è verosimile che possano tutte esser trattenute nel giro della Prima Squadra. Chiudendo di conseguenza la ricerca di alternative al ruolo, dopo la duplice uscita di scena di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

La dirigenza nerazzurra, tuttavia, dovrà ben guardarsi da possibili offerte sul mercato. I fratelli Esposito piacciono parecchio in Serie A, mentre Carboni avrebbe già ricevuto le attenzioni del campionato argentino di Primera División.

Carboni puntato dal River Plate, è l’opzione principale dopo l’addio di Mastantuono

Secondo quanto riportato di recente da ‘Radio La Red’, su Valentin Carboni ci sarebbe uno dei club più prestigiosi del calcio argentino, ovvero il River Plate.

Il fantasista nerazzurro sarebbe stato individuato dagli osservatori di Marcelo Gallardo come una delle opzioni principali in sostituzione al gioiellino Franco Mastantuono, destinato al Real Madrid appena il Mondiale per Club giungerà a conclusione.

L’idea nella mente della dirigenza argentina potrebbe consistere nel prelevare Carboni a mezzo di un prestito con opzione di riscatto dal grosso peso specifico.

La situazione verrà comunque valutata dai vertici dell’Inter e non si esclude che il vicepresidente Javier Zanetti, da sempre vicinissimo ai movimenti del mercato sudamericano, possa giocare un ruolo cruciale nello studio di un’operazione che possa infine giovare alle casse nerazzurre.