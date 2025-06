Incontro e accordo: sarà dell’Inter dopo il Mondiale per Club

Sembrerebbe un affare già fatto, ma l’intesa va consolidata e bisogna mettersi ancora d’accordo sul prezzo finale

Ieri sera è andata in scena una cena a Milano tra Ausilio, Baccin e Cherubini, che è l’amministratore delegato del Parma. Si è parlato di Bonny, ovviamente. L’attaccante piace moltissimo ai nerazzurri come prima alternativa per l’attacco. Per caratteristiche tecniche e fisiche potrebbe infatti imporsi come perfetto vice-Thuram.

Bonny è veloce, ha una tecnica discreta e sembra in grado di migliorare sotto tuti i punti di vista. Non a caso, il ragazzo piace molto anche al Napoli di Antonio Conte. Ma, dopo la cena di ieri, l’impressione è che la punta del Parma sia stata sostanzialmente bloccata dall’Inter. Il suo arrivo, probabilmente, si realizzerà dopo il Mondiale per Club. I ducali vorrebbero 25 milioni. L’Inter vorrebbe abbassare il prezzo promettendo agli emiliani il prestito di un giovane. A 20 si può travere un’intesa?

Comunque, nell’incontro, i dirigenti dovrebbero aver parlato di tanti altri profili. All’Inter interessa molto anche il giovane centrale Giovanni Leoni. Da tempo, poi, Ausilio ha lasciato intendere di essere interessato a Bernabè. Il Parma, invece, vorrebbe Pio Esposito in prestito. E potrebbe anche chiedere un giovane centrocampista.

L’attaccante francese sembra comunque vicinissimo a passare all’Inter. Questa è anche la convinzione de La Gazzetta di Parma, che vede Ange-Yoan Bonny come colpo in nerazzurro subito dopo la fine del Mondiale per Club: “Mancavano i margini e i tempi tecnici per chiudere subito un’operazione complessa e il termine ultimo, le 20 di ieri sera, della prima finestra estiva di calciomercato ha, in pratica, rimandato l’affare a luglio“, si legge sul quotidiano.

Discussioni con il Parma: si ragiona di Bonny ma non solo

L’attaccante francese dei ducali è un colpo interessante. Ma i tifosi nerazzurri temono che l’Inter possa sacrificare un talento come quello di Pio Esposito. Davvero andrà a finire che il giovane Esposito sarà sfruttato proprio per abbassare le pretese economiche degli emiliani per i cartellini di Bonny e Leoni?

Ci si augura che i nerazzurri puntino almeno a mantere il controllo sul cartellino dell’ex Spezia, con la classica formula del riscatto e contro riscatto che tanto va di moda in questi ultimi anni.

20 milioni per Bonny sono tanti. Il prezzo giusto per l’Inter sarebbe 15. Ma fermiamoci ai fatti… Bonny per Correa sarebbe comunque un upgrade. Quanto a Taremi, non è detto che non possa riprendersi… Poi, durante il Mondiale per Club, Cristian Chivu valuterà Valentin Carboni e i due Esposito. Dai fratelli la vera sorpresa potrebbe arrivare da Sebastiano. Il ragazzo potrebbe garantire più qualità e voglia di uno come Arnautovic, anche da quinta punta.

Anche Sebastiano Esposito infatti si giocherà le sue carte negli Stati Uniti. Il ragazzo punta ancora a rimanere all’Inter. Ma ha uncontratto in scadenza nel 2026 e dunque si starà anche guardando intorno. Accetterebbe il ruolo di quarta o quinta punta della rosa di Chivu?

Non sarebbe male dargli una possibilità dietro Lautaro, Thuram, Taremi e Bonny. In quest’ottica, però, l’Inter dovrebbe puntare su tre riserve interpretabili come tre scommesse, mentre prendendo uno come Hojund andrebbe più sul sicuro. Ricordando che con Lautaro e Thuram senza alternative non si va da nessuna parte. Le ultime due stagioni hanno dimostrato che con soli soli attaccanti nn puoi fare una stagione con sessanta partite.