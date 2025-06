Mondiale per Club, Chivu inizia male: subito 4 infortunati

Il nuovo allenatore dell’Inter dovrà rinunciare a quattro calciatori nella fase a gironi del Mondiale, speranza per l’eventuale passaggio del turno

L’Inter ha spiccato il volo questa mattina alla volta degli Stati Uniti, dove il prossimo 14 giugno prenderà il via la rinnovata edizione del Mondiale per Club.

Prima dell’esordio ufficiale in programma contro i messicani del Monterrey, però, i nerazzurri avranno a disposizione qualche altro giorno di tempo da dedicare agli allenamenti di preparazione e l’analisi tattica degli avversari.

Nella circostanza, il nuovo allenatore Cristian Chivu, selezionato dalla dirigenza nerazzurra come erede ideale di Simone Inzaghi, potrà valutare tutte le opzioni a sua disposizione. Incluse alcune giovani promesse di rientro dai precedenti prestiti, sulle quali l’intero movimento nerazzurro vuol puntare nell’immediato futuro.

Attenzione però ad alcune situazioni preoccupanti, legate agli infortuni. Almeno nella fase iniziale a gironi del Mondiale per Club, infatti, l’Inter dovrà rinunciare a quattro calciatori per problematiche fisiche di varia natura.

Da Bisseck a Zielinski, tutti fuori per infortunio: prime assenze per Chivu al Mondiale

Anzitutto, all’appello di Chivu contro Monterrey, Urawa Reds e River Plate mancherà Yann Bisseck, il quale aveva rimediato una distrazione muscolare nel corso della finale di Champions League disputata dall’Inter contro il PSG.

Alle prime due partite in programma non dovrebbe prender parte neppure Hakan Calhanoglu, reduce da un fastidio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite con la Turchia valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali. Il centrocampista turco, preziosissimo per l’Inter in fase di impostazione, potrebbe tuttavia fare rientro per sfidare giusto in tempo gli argentini di Marcelo Gallardo.

Mancherà altresì Francesco Pio Esposito, centravanti di rientro da una fantastica stagione disputata tra le file dello Spezia in Serie B, a causa delle stiramento del legamento collaterale del ginocchio destro. Tale problematiche richiederà ancora parecchi giorni di recupero e verosimilmente potrebbe tornare a disposizione di Chivu soltanto nel caso in cui i suoi compagni dovessero riuscire a timbrare il passaggio del turno.

In fase di accertamento, infine, il caso Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha accusato un problema al polpaccio nel corso della breve parentesi con la Nazionale Polacca e fra una manciata di giorni verranno effettuati i dovuti accertamenti strumentali, al fine di comprendere l’entità dell’infortunio e stimare i tempi di recupero. Momentaneamente, dunque, sarà fuori anche lui.