Non ha ancora firmato col Milan, tentativo di inserimento Inter

Possibile duello di mercato tra Milan e Inter. Coinvolto uno dei protagonisti dell’ultimo campionato di Serie A

Si è conclusa la prima parte del mercato dell’Inter. La finestra dedicata ai club che parteciperanno al Mondiale per Club ha portato in nerazzurro Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia oltre ai ritorni dai prestiti a Empoli e Spezia di Sebastiano e Francesco Pio Esposito.

Inter che ha provato a chiudere subito anche per Bonny del Parma. Una trattativa che resta avviata quella per l’attaccante francese che Chivu rivorrebbe con sé in nerazzurro per rinforzare il reparto offensivo dove servono almeno due innesti per rimpiazzare Correa e Arnautovic. In attesa di una decisione sulla permanenza o meno di Pio Esposito, l’Inter resta vigile su alcuni profili destinati ad animare le cronache di mercato nelle prossime settimane.

Il primo è Rasmus Hojlund che l’Inter vorrebbe prendere dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto. L’altro è Lorenzo Lucca dell’Udinese, sul quale incombe la concorrenza del Milan con Allegri che lo considera una priorità per l’attacco rossonero.

Lucca conteso tra Milan e Inter, l’Udinese fissa il prezzo

Il Milan è da tempo su Lucca. I rossoneri hanno provato a prenderlo già a gennaio prima di optare per Santiago Gimenez. Ora, Allegri lo vorrebbe in rossonero proprio per affiancare l’attaccante messicano. Il nuovo allenatore milanista ne apprezza le doti di finalizzatore (14 i gol segnati nello scorso campionato) nonché le capacità di far reparto da solo e allungare la squadra. Caratteristiche che intrigano anche l’Inter, disposta a investire su un calciatore giovane e con ampi margini di crescita che rientra pienamente nel target di OakTree.

L’Udinese è consapevole che la cessione di Lucca sarà inevitabile. Lo ha confermato il d.s. friulano Gianluca Nani. “Non c’è un grosso club in Italia che non ce lo abbia chiesto e stanno arrivando anche squadre estere. Noi non andiamo in giro ad offrirlo. Il suo valore lo farà la squadra che lo vorrà di più“, queste le dichiarazioni di Nani che lasciano presagire possibili sviluppi immediati sul futuro dell’attaccante.

L’Udinese lo valuta 25 milioni più bonus, una cifra sostenibile sia per il Milan che può reinvestire quanto incassato dalla cessione di Reijnders al City (e da quella ormai prossima di Hernandez) quanto per l’Inter. I nerazzurri, peraltro, potrebbero inserire nell’eventuale trattativa per Lucca anche contropartite gradite all’Udinese.

Una può essere lo stesso Pio Esposito che i bianconeri possono valorizzare concedendogli lo spazio necessario per una prima esperienza in Serie A. L’altra è Tomas Palacios. Il difensore argentino è rientrato dal poco soddisfacente prestito al Monza e potrebbe contribuire a compensare, nella retroguardia friulani, l’addio di Bijol, altro calciatore sul quale potrebbe esserci un altro derby di mercato tra Inter e Milan interessate anche a Giovanni Leoni del Parma.