Osimhen, intreccio shock con l’Inter: super bomber per Chivu

Ha detto ancora di no, palesando di voler proseguire la sua carriera in un club di livello. E il mercato impazzisce

Il nigeriano ha stupito un po’ tutti. In tanti lo avevano descritto come un mercenario interessato solo al vil denaro. E invece il ragazzo sembra mettere ancora al primo posto la propria crescita. Vuole rimanere in Europa, per dimostrare il proprio valore.

Victor Osimhen ha detto no anche al maxi ingaggio da 40 milioni di euro l’anno. E De Laurentiis ora potrebbe aver perso la pazienza. Chiudendo all’Al-Hilal, il nigeriano ha infatti impedito al Napoli di incassare più 75 milioni di euro (il capitale pari alla sua clausola rescissoria). E ora cosa succederà?

L’attaccante, si legge sul Corriere della Sera, aspetta un’offerta dalla Premier League. Magari proprio il Manchester United, che in passato ha lasciato intendere di avere interesse per l’ex Napoli. La situazione coinvolge quindi, almeno indipendentemente, anche l’Inter. Con Victor Osimhen allo United, la permanenza di Hojlund in squadra si farebbe ancora più complicata.

Hojlund più vicino grazie a Osimhen

Il ventiduenne danese vorrebbe continuare con i Red Devils, anche se la prospettiva di essere considerato un pesante e fastidioso esubero dal tecnico e dalla dirigenza del club inglese potrebbe spingerlo a considerare con maggior interesse il corteggiamento dell’Inter.

Il centravanti danese, nelle scorse ore, ha lasciato però intendere di non essere concentrato sulle voci di mercato. “Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto”, ha dichiarato ai microfoni di TV2Sport, televisione presente al ritiro della Danimarca.

Per Osimhen ci riproverà di certo il Galatasaray, il club nel quale ha giocato in prestito l’ultima stagione. Ma i turchi dovrebbero chiedere uno sconto al Napoli per poter accontentare le pretese di ingaggio del nigeriano. L’alternativa è la Juve, che al momento resta alla finestra, sperando in un altro rifiuto di Osimhen, per poi fare eventualmente la sua mossa.

Senza Giuntoli, però, Osimhen non è più una prima scelta per i bianconeri. Secondo alcune voci, l’ex Napoli potrebbe diventare a sorpresa un obiettivo del Milan…

Marotta detta la linea

Il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha ribadito che l’Inter cerca profili giovani ma importanti. Ragazzi che possano rappresentare un patrimonio tecnico e un valore economico da far crescere. Pur senza fare nomi specifici, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha quindi confermato che i nerazzurri seguono gente come Hojlund e Bonny.

Ma l’Inter ha davvero la forza di prendere un giocatore valutato intorno ai 50 milioni? Rasmus Hojlund, con i suoi 10 goal in stagione, è stato già bollato come un flop in Premier. Ma l’ex Atalanta ha rappresentato un investimento assai importante per lo United. Difficilmente quindi il club inglese lo cederà a poco. L’Inter vorrebbe provare a proporre un prestito con diritto condizionato di riscatto a 40-45 milioni. Lo United vuole una cessione a titolo definitivo.

Bonny è un obiettivo meno complicato. Con 15 milioni più bonus, l’affare con il Parma potrebbe anche chiudersi. Un altro attaccante che continua a piacere all’Inter è Santiago Castro del Bologna. L’argentino, però, costa caro. David, da prendere a zero, sembra essersi allontanato, anche se Ausilio non si è ancora arreso.

Non è detto che i nerazzurri puntino a prendere sia Hojlund che Bonny. I due nomi potrebbero anche essere alternativi. Im questo senso il quarto attaccante potrebbe anche rimanere Taremi. L’ingaggio del persiano (3 milioni netti più bonus) spaventa le poche pretendenti. Pio Esposito dovrebbe andare in prestito. Lo stesso Valentin Carboni. Sebastiano Esposito dovrebbe invece essere ceduto per fare cassa. Ma potrebbe anche convincere Chivu a tenerlo come quarta punta.