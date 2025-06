Doppia cessione Barella e Bastoni: è arrivato l’aiuto della UEFA

Proprio a pochi giorni dallo start del Mondiale per Club, una voce di mercato scuote l’ambiente nerazzurro. pericolo addio per i due big

Il pericolo, almeno nell’immediato, sarebbe stato scampato. Forse anche grazie alla ristrettezza dei tempi per arrivare a prendere una decisione che, se resa effettiva da una sanzione ufficiale, sarebbe stata un colpo mortale per le ambizioni dell’Inter.

La società di Viale della Liberazione è stata infatti al centro di un’indagine dell’UEFA, ancora di fatto non conclusa, sull’ammontare di debiti pari a 300 milioni di euro che sarebbero stati appianati da Oaktree, il fondo americano che ha rilevato la precedente gestione targata Suning.

Tale somme è servita in parte per rilevare la quota di LionRock, già precedentemente liquidato come socio. Il problema è che lo stesso LionRock sarebbe uscito nel 2021 dalla compagine societaria, con una comunicazione che al mercato fu data però solo nel 2024.

Il massimo organismo continentale del calcio europeo ha quindi voluto vederci più chiaro, stimolato forse anche dalle informazioni economico-finanziarie che la trasmissione Report ha evidenziato in un recente speciale dedicato proprio alle finanze dell’Inter.

Questo aveva fato temere – e sperare, a seconda del tifo – che l’UEFA potesse comminare al club una multa talmente salata da costringere proprietà e dirigenza a vendere almeno due dei pezzi migliori della rosa addirittura prima della scadenza della sessione di mercato straordinaria. E quindi anche prima della kermesse mondiale negli Stati Uniti.

Xabi Alonso sogna l’arrivo dei due big nerazzurri: la situazione

Come riportato dal portale spagnolo ‘Defensacentral.com’, il Real Madrid ora in mano a Xabi Alonso avrebbe seguito con molto interesse la vicenda. La sola eventualità che Marotta fosse costretto a mettere velocemente in piazza i cartellini di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni (i due big individuati come dolorosamente sacrificabili per ottemperare alle richieste dell’UEFA) avrebbe sobbalzare dalla sedia il neo allenatore delle Merengues.

Il centrocampista sardo era stato già oggetto di grandi attenzioni da parte della ‘Casa Blanca‘ sin da quando nemmeno veniva messa in discussione la posizione di Carlo Ancelotti, mentre il difensore ex Parma è da tempo considerato un big del calcio continentale nel suo ruolo.

Sebbene sia ora chiaro che l’Inter non debba obbligatoriamente privarsi dei due campioni a stretto girio di posta, la pressione dell’UEFA potrebbe concretizzarsi tra qualche settimana, in piena estate. Il periodo in cui, se ci sarà modo di inserirsi, il Real Madrid potrebbe fare di tutto per strappare i due calciatori ai vicecampioni d’Italia.