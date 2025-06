Inter sconvolgente, arriva al posto di Calhanoglu: 50 milioni di euro!

Dopo l’infortunio subito gennaio 2025, il centrocampista non è mai tornato ai suoi livelli. Ora non si chiude alla cessione

La stagione 2024025, per rendimento personale, è stata la peggiore di Hakan Calhanoglu in maglia nerazzurra. Il turco ha affrontato diversi problemi fisici. Si è fermato a lungo per un infortunio al polpaccio, che lo ha tenuto fuori dal 13 al 30 gennaio 2025. In pratica ha saltato sette partite.

Anche nei mesi precedenti era apparso in sofferenza, dovendosi confrontare con reiterati problemi agli adduttori, che gli hanno fatto passare ai box quattro partite fra l’ottobre e il novembre 2024. Un altro problema fisico lo ha dovuto scontare a fine maggio 2025, durante la finale di Champions. Un infortunio che lo ha bloccato per un altro paio di settimane.

Se l’Inter ha faticato così tanto in questa seconda fase dell’ultima stagione è anche perché ha dovuto giocare con un Calhanoglu a mezzo servizio. L’Inter di Inzaghi ha dimostrato in più occasioni di non poter rinunciare al suo regista turco. Varrà lo stesso per l’Inter di Chivu? Secondo più voci, sarebbe già arrivato il via libera dell’Inter all’addio di Calhanoglu. Quindi, a fronte di offerte concrete, i nerazzurri potrebbero cedere l’ex Milan e registrare una buona plusvalenza.

Calhanoglu in Arabia, l’Inter pensa a un nuovo centrocampista

In questo senso, per l’uscita, potrebbero bastare anche 25 o 30 milioni. Soldi che, verosimilmente, potrebbero arrivare dall’Arabia o dalla Turchia. Nelle ultime ore si è parlato di diversi sondaggi già partiti dalla Saudi Pro Legue, con Calhanoglu mediamente coinvolto dalla possibilità di concludere la carriera mettendosi in tasca più milioni possibili.

Ma all’Inter conviene davvero perdere il turco? Chi potrebbe prendere al posto suo? Per trovare centrocampisti di livello, già pronti e con una classe pari a quella di Calhanoglu, oggi come oggi, servono quasi sempre più di 60 milioni. Sembra che all’Inter piaccia moltissimo Rovella della Lazio. Ma a oggi non si registrano movimenti concreti per il 2001 ex Juve.

Claudio Lotito ha già detto che il ragazzo non è in vendita, lasciando dunque capire che potrebbe uscire solo al costo della clausola di rescissione pari a 50 milioni di euro. Nicolò Rovella è un centrocampista interessante, ma non vale tanti soldi. Appare completo, e in grado di rendere in termini di quantità e qualità.

E potrebbe essere inutile ingaggiare una trattativa, dato che Lotito non scenderebbe neanche con il coltello puntato alla gola da quella cifra. Il patron biancoceleste non accetterebbe neanche contropartite (tipo Asllani).

Rovella, Ricci e Angelo Stiller

Per risparmiare almeno 10 milioni, l’Inter dovrebbe guardare altrove. I nomi che compaiono sulla lista dei dirigenti nerazzurri sono noti. Piace Ricci del Toro e c’è interesse, anche se più vago, per Stiller dello Stoccarda. Il 2001 tedesco si è dimostrato un ottimo regista, bravo nelle lettere e molto dotato dal punto di vista tecnico. Piace anche al Real.

La cosa migliore per l’Inter poter riavere un Calhanoglu a pieno regime, più integro e più concentrato. Forse la brutta finale di Champions disputata dal turco ha gettato fumo negli occhi di tanti… Ma considerare Calha come un giocatore finito potrebbe essere un errore. La società valuterà però anche la sua voglia e soprattutto il suo stato fisico. L’ex Milan va per i trentadue anni, e se non si cede ora non si cederà mai più.

Attenzione, però: Chivu potrebbe anche impostare un gioco che non necessita del regista basso. A Parma sfruttava Bernabé, che è un regista avanzato, bravo a muoversi come un vero trequartista. E in quella posizione l’ideale sarebbe Nico Paz.