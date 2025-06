L’Inter ci prova con lo scambio, assalto deciso in casa Bologna

L’Inter non molla il giocatore e potrebbe proporre uno scambio al Bologna per superare la concorrenza del Bologna

Il Mondiale per Club non interromperà il lavoro sul mercato dell’Inter, impegnata su più fronti per mettere a disposizione di Chivu i rinforzi necessari a rafforzare l’organico in tutti i reparti.

I nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique si sono già aggregati alla squadra partita ieri per gli Usa, insieme ad altri “nuovi” arrivi come i fratelli Sebastiano e Pio Esposito, Valentin Carboni e Tomas Palacios, tutti rientrati dai rispettivi prestiti. Chivu avrebbe voluto che sull’aereo per Los Angeles ci fosse anche Bonny, l’attaccante del Parma che l’Inter potrebbe comunque prendere nei prossimi giorni. Si attendono novità anche per Hojlund per il quale si punta al prestito dal Manchester United.

Arriverà sicuramente anche un difensore all’Inter. Marotta e Ausilio seguono da tempo vari profili che militano in Serie A. Uno di questi è Sam Beukema del Bologna sul quale è forte anche il pressing del Napoli. Il centrale olandese è una richiesta di Conte alla stregua di Musah del Milan per il quale la trattativa è in chiusura.

Inter su Beukema, pronte due contropartite per il Bologna

Conte che vuole anche un altro protagonista dell’ultima stagione dei rossoblu ovvero Dan Ndoye, anche lui seguito da tempo dall’Inter. Il Napoli sarebbe pronto a un’offerta complessiva per entrambi superiore ai 50 milioni con sostanziale adeguamento dell’ingaggio per i calciatori. Uno stipendio più elevato, superiore ai 2 milioni di euro, è anche quello che potrebbe proporre l’Inter a Beukema, la cui valutazione è di 25-30 milioni.

Il possibile duello tra Inter e Napoli per il centrale olandese potrebbe giocarsi anche sulle contropartite da inserire nella trattativa. Per i partenopei si è avanzata l’ipotesi di un inserimento di Raspadori (nell’affare che coinvolgerebbe anche Ndoye). L’Inter, invece, può puntare su Asllani e Francesco Pio Esposito. Il centrocampista albanese è in uscita dopo una stagione in cui non ha certo brillato per continuità. L’Inter, peraltro, ha preso Sucic nel ruolo di vice Calhanoglu e proverà a valorizzare l’investimento fin da subito.

L’interesse del Bologna su Esposito è noto da tempo. Il d.s. Marco Di Vaio l’ha seguito in più di un’occasione dal vivo in alcune partite dello Spezia in Serie B. L’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo a titolo definitivo bensì in prestito per fargli acquisire esperienza e minutaggio in Serie A. Un anno con Italiano potrebbe rappresentare il giusto upgrade per Esposito che è stato richiesto anche da Lazio, Torino e può rientrare anche in un possibile affare con il Parma con Bonny e Leoni in nerazzurro.

Il Bologna proverà comunque a resistere per Beukema. La permanenza dell’olandese è stata una delle richieste di Italiano per il rinnovo di contratto. Decisiva sarà, ovviamente, anche la volontà dello stesso Beukema. Stando al Resto del Carlino, il difensore non scarta affatto l’ipotesi di restare un altro anno al Bologna a meno di un’offerta irrinunciabile sull’ingaggio. Bologna che potrebbe proporgli anche un rinnovo fino al 2029 a 2 milioni a stagione.