Inter, sacrificio in attacco per arrivare a Nico Paz

Le speranze nerazzurre per avere Nico Paz si sono clamorosamente riaperte. Potrebbe però servire un sacrificio in attacco.

Nico Paz, non è un segreto, continua ad essere particolarmente apprezzato in casa Inter. Sembrava che le speranze nerazzurre fossero vanificate dalla trattativa tra Real Madrid e Como, con il giocatore indirizzato verso una permanenza alla corte di Fabregas con formula simile a quella dell’ultimo biennio. Le ultime notizie su questo fronte, però, hanno clamorosamente riaperto la pista nerazzurra. Nico Paz avrebbe infatti spinto per rimanere a Como e preferirebbe non rimanere al Real Madrid, dove sarebbe chiuso dai numerosi campioni dei blancos. La posizione netta del calciatore, però, non sarebbe stata apprezzata dalle merengues, che avrebbero dunque deciso di fare valere il coltello dalla parte del manico nella trattativa contro il Como, che per parte sua avrebbe annunciato al Real di non intendere acquistare il giocatore alle condizioni poste dai madrileni.

Questo avrebbe riportato l’Inter nella corsa al giocatore, che attende alla finestra e potrebbe inserirsi in caso di rottura definitiva. Per potere sostenere una spesa così importante (si parla di 60 milioni) i nerazzurri dovrebbero però prima trovare alcune cessioni. E tra gli addii a sorpresa potrebbe essercene uno in attacco.

Bonny potrebbe essere la chiave per arrivare a Paz

L’Inter si è detta molto soddisfatta del rendimento dei suoi attaccanti: Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny hanno garantito numeri e prestazioni alla squadra di Chivu. La sensazione, però, è che almeno per uno di questi i nerazzurri potrebbero valutare una cessione.

Marotta e Ausilio non avrebbero nessuna intenzione di vendere Ange-Yoan Bonny e terrebbero volentieri in rosa l’attaccante, ma secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, qualora arrivasse una offerta interessante i nerazzurri non farebbero nemmeno le barricate per tenere il giocatore. Bonny, impegnato al mondiale con la Costa d’Avorio, ha attirato le attenzioni delle squadre di Premier, e se l’interesse dovesse tradursi in una concreta offerta, allora la società potrebbe prendere in considerazione il suo addio, soprattutto se dovesse servire per mettere insieme il tesoretto per arrivare a Paz.

I nerazzurri, ovviamente, dovrebbero avvalersi anche dell’ausilio di altre cessioni, tra cui Frattesi, Pavard e Asllani, tra i nomi in uscita, per riuscire ad arrivare ad una cifra che possa evetualmente soddisfare le esigenze del Real Madrid e portare via il gioiello argentino. I tifosi, intanto, hanno già cominciato a sognare di nuovo Nico Paz.