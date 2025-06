Riccardo Calafiori è un nome concreto per il calciomercato dell’Inter: Ausilio sta lavorando all’operazione, tutti i dettagli

Certi amori neanche iniziano, fanno dei giri internazionali e poi tornano. Non era proprio così la canzone, ma rende l’idea di quella che potrebbe essere la storia tra Riccardo Calafiori e l’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di rivoluzionare e ringiovanire gran parte della rosa, soprattutto la difesa, arrivata con le pile scariche al finale di stagione.

Le sirene di Premier e Bundesliga risuonano per Yann Bisseck, mentre nel cuore della retroguardia Acerbi e de Vrij non offrono più le garanzie di un tempo – anche se potrebbero restare entrambi per un’altra stagione. Il grande colpo dell’Inter sul calciomercato potrebbe essere proprio in quella zona di campo e la sensazione è che qualcosa di grosso bolla in pentola rispetto a tutti i nomi usciti finora.

Alla fine, dal mazzo dei nerazzurri potrebbe uscire Riccardo Calafiori. Il difensore centrale piace da molto tempo all’Inter, fin dai tempi del Bologna. Anche un anno fa, Marotta e Ausilio avevano sondato il terreno, ma non se n’era fatto niente. Anzi, l’operazione era morta sul nascere vista la fortissima concorrenza della Juve e l’Arsenal che si è inserito con prepotenza. Ora, però, la musica potrebbe cambiare.

Calafiori è il sogno dell’Inter in difesa: i dettagli dell’operazione

Calafiori piace tanto e l’idea è quella di formare una retroguardia sempre più a marchio italiano con Bastoni. Secondo quanto risulta a Interlive.it, Chivu impazzisce per il centrale che vede come uno dei migliori in assoluto in quel ruolo. Non ci sarebbero problemi nella coesistenza dei due perni della Nazionale, visto che, nelle idee di Chivu, l’ex Bologna potrebbe essere schierato da centrale puro con maggiori compiti di impostazione bassa e licenza di staccarsi con i giusti equilibri.

La stagione all’Arsenal non è stata tutta rosa e fiori, nonostante un gran gol realizzato contro il Manchester City. I Gunners potrebbero puntare forte su altri nomi e nell’anno che condurrà al Mondiale – sempre che l’Italia si qualifichi -, Calafiori vuole sentirsi protagonista del progetto di cui farà parte.

L’Inter in questa fase aspetta e lavora sotto traccia, anche visti gli ottimi rapporti con l’agente. L’Arsenal aveva pagato il difensore 50 milioni di euro, ora potrebbe liberarsi a 35 più bonus, almeno come cifra di partenza richiesta. Ausilio può lavorare alla formula, garantendosi un pagamento dilazionato o un prestito molto oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Prima, però, deve arrivare l’apertura dei Gunners, per cui ci vorranno ancora alcune settimane per capire se l’assalto andrà a buon fine.