Seconda maglia Inter, scoppia la bufera: “La peggiore di sempre”

C’è grande attesa per il percorso dell’Inter al Mondiale per club. Intanto, oggi è stata ufficializzata la seconda maglia e non mancano le critiche

Il passato è ormai alle spalle e per l’Inter è già il momento di pensare al futuro, con l’obiettivo di tornare al più presto a vincere, anche se non sarà semplice fin da subito. Sarà decisivo il calciomercato che verrà effettuato e anche l’impatto che avrà Cristian Chivu in panchina da primo allenatore – una scommessa a tutti gli effetti.

Oggi, però, c’è stato un passaggio cruciale per la prossima stagione, al netto del Mondiale per club a cui l’Inter tiene particolarmente. Infatti, la società ha lanciato ufficialmente la seconda maglia, come si può vedere dalla foto in alto con Thuram in prima fila.

Anche in questo caso, però, le recensioni non sono state particolarmente positive. In tanti hanno sottolineato che vorrebbero una divisa più classica e che non sono allineati con il gusto Nike degli ultimi anni. Insomma, non ne va bene una ai nerazzurri, anche perché tutti i tifosi si sono esposti sul tema in maniera molto netta.

Critiche all’Inter sulla seconda maglia: cosa è successo

Già per la prima maglia, le cose non erano andate così bene. Anzi, molti fan si erano esposti dicendo di preferire il classico blu dell’Inter e un motivo più lineare con la solita larghezza delle linee verticali. Ora la storia si è ripetuta, visto che a non essere graditi sono sia il motivo di base, sia i colori.

Come vi riportiamo di seguito, sono arrivati davvero tanti post su X nelle ultime ore e in pochissimi hanno sottolineato di gradire la scelta.

Duole ammettere che è la peggior seconda maglia dell’Inter che io ricordi pic.twitter.com/0HQEzQCpYT — Luca ⭐️⭐️ (@lgiro_) June 12, 2025

@inter Ma non potremmo usare questa come seconda maglia?

Possibile che le maglie da allenamento siano più belle di quelle da gara? 🤔 pic.twitter.com/nVttgGcRxZ — 🖤💙 22:43 forever ⭐⭐ (@ventidue43) June 12, 2025

una partitina a tris sulla seconda maglia dell’Inter solo io e te https://t.co/Pz9T3tyarZ pic.twitter.com/oDarx8gogc — rita; (@_fentyphonix) June 12, 2025

Poco male, vi diremo. Alla fine le maglie che piacciono e che vengono ricordate sono quelle vincenti, per cui la speranza è che il nuovo kit per la stagione possa trovare gradimento attraverso il campo e le vittorie.