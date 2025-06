Blitz a Liverpool per Chiesa: l’Inter vuole chiudere a questa cifra

L’esterno offensivo italiano vuole tornare in Serie A per riconquistare la Nazionale. La mossa di Marotta e Ausilio per l’ex attaccante della Juventus

Escluso dalla lista dei convocati dell’ormai ex ct della Nazionale Luciano Spalletti per il doppio confronto con Norvegia e Moldova che ha aperto il gruppo di qualificazione ai Mondiali, Federico Chiesa negli ultimi giorni ha rilasciato diverse interviste ai quotidiani sportivi italiani. Dalle sue parole si evince chiaramente la sua voglia di tornare in Serie A. Per rilanciare la sua carriera, ma anche per riconquistare la maglia Azzurra e dare il suo apporto al sogno iridato.

D’altronde la sua avventura al Liverpool non è andata affatto bene. Oltre ai problemi fisici e ad una condizione che faticava ad arrivare, il manager dei Reds Arne Slot ha sottolineato a più riprese come ci fosse tanta concorrenza in quel ruolo. I numeri sono stati impietosi: una sola partita da titolare in Premier League, alla penultima giornata contro il Brighton a scudetto già vinto ed una sola in Champions nella fase a gironi contro il Psv Eindhoven a qualificazione già raggiunta.

Anche il suo score è stato pessimo: Chiesa ha segnato un gol in FA Cup contro il modestissimo Accrington (formazione della quarta serie inglese, ndr) ed uno nella finale di Coppa di Lega inglese persa contro il Newcastle. Da parte sua c’è voglia di riscatto, di tornare ai livelli della Juventus – quando il suo cartellino toccò il valore di 70 milioni di euro – e degli Europei vinti con Mancini proprio in Inghilterra. Ma vuole farlo in patria.

Calciomercato Inter, 18 milioni di euro per riportare Chiesa in Serie A

Nelle ultime settimane il nome di Federico Chiesa è stato accostato a diversi club italiani. Dal Milan, che potrebbe cedere Leao, dove ritroverebbe Allegri del quale ha parlato molto bene; alla Roma che già la scorsa estate provò a prenderlo prima di virare su Soulé. Ma anche il Napoli, ancora alla ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia fino ad un clamoroso ritorno alla Juve dove non c’è più quel Thiago Motta che ne chiese la cessione.

Ma secondo fonti inglesi vicine ad Anfield Road, ci sarebbe stato anche un blitz da parte dell’Inter, che vuole regalare un rinforzo importante a Chivu. Gli uomini mercato Marotta e Ausilio lo stimano da sempre e puntano ad accrescere l’anima italiana della compagine nerazzurra. Ecco perché sarebbe pronta un’offerta da 15 milioni di sterline, che al cambio sono circa 18 milioni di euro, per Chiesa. Dal canto suo il Liverpool ha bisogno di cederlo per fare cassa e fare spazio in rosa in vista dell’assalto a Wirtz del Bayer Leverkusen.