Bomba Serie A, già assegnato il prossimo Scudetto: “È ingiocabile”

Le prime sensazioni sulla principale candidata alla vittoria in Serie A non premiano l’Inter, ecco cosa traspare

Per quattro lunghe stagioni l’Inter di Simone Inzaghi s’è distinta in Serie A per qualità del gioco e solidità di gruppo, vincendo parecchi trofei casalinghi e sfiorando in due occasioni il sogno Champions League.

Eppure anche i cicli vincenti sono destinati a chiudersi, per aprirne di nuovi. Chiaro è che la formazione nerazzurra, adesso sotto la guida di Cristian Chivu, dovrà lavorare sodo per consolidare la propria reputazione internazionale e puntare a ripetersi, soprattutto in Serie A. L’impresa, però, non sarà affatto semplice.

Sebbene il tecnico rumeno abbia imparato parecchio dalla precedente gestione inzaghiana mentre sedeva sulla panchina della Primavera e avrà modo di mettere in pratica dettami già preesistenti, dovrà anche metterci del suo e in molti non sanno ancora cosa aspettarsi.

Come se non bastasse, dovrà gestire un organico che soltanto adesso accenna al lento cambiamento. Puntellato di un paio di volti nuovi del calibro di Petar Sucic e Luis Henrique, ma ancora profondamente radicato in un terreno tutto da svecchiare.

Per queste ragioni, ma anche i tanti meriti del Napoli di Antonio Conte, l’Inter potrebbe non rientrare fra le candidate allo Scudetto del prossimo anno. Questa è stata la sensazione avuta da Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, mentre sviscerava la sua previsione sulle principali corazzate del campionato di Serie A.

Inter fuori dalla corsa al titolo? Napoli candidata alla riconferma in Serie A

“Non mi sbilancio mai prima della fine della campagna acquisti estiva, ma quest’anno sarebbe inutile aspettare. Con l’acquisto di Luca Marianucci e di Kevin De Bruyne il Napoli ha già creato un vuoto dietro di sé. Se dovesse chiudere anche per Sam Beukema, Zion Suzuki e Antonio Nusa, diventerebbe ingiocabile”, ha raccontato Pistocchi facendo leva sugli aspetti in cui il Napoli brilla di più.

“L’Inter ha un allenatore esordiente e una rosa troppo vecchia. Il Milan di Allegri cerca un’identità. La Juventus ha pochi soldi da spendere per rinforzarsi sul mercato. In più, la disputa del Mondiale per Club creerà per nerazzurri e bianconeri qualche grattacapo”, ha poi aggiunto il giornalista. Sottolineando le altre motivazioni che porterebbero la squadra di Antonio Conte al secondo trofeo consecutivo della propria gestione. “Preparate la festa e i dovuti scongiuri, perché sarà quinto Scudetto”, ha infine concluso. L’Inter, come le altre big, è dunque avvisata: ci sarà da rimboccarsi le maniche per ostacolare i Campioni d’Italia uscenti.