Colpo di scena sul mercato: addio all’Inter per raggiungere Mourinho

Lo Special One lo avrebbe puntato: in Turchia credono che presto potrebbe arrivare un’offerta ufficiale all’Inter

Dopo le voci di un sondaggio da parte del Galatasaray per l’eroe turco Hakan Calhanoglu, anche un altro tesserato nerazzurro viene accostato alla Super Lig. E non si tratta di Taremi. A muoversi in prima persona per favorire l’affare sarebbe una cara e vecchia conoscenza dell’Inter: José Mourinho.

Nel processo di rinnovamento della sua rosa che l’Inter vuole attuare in questa sessione estiva di calciomercato, diversi calciatori esperti appaiono oggi in bilico. Oaktree vuole una squadra giovane, di ragazzi con ingaggi bassi, tanta voglia di emergere e grandi prospettive di crescita.

Per far spazio a forze fresche, l’Inter si interroga dunque sul futuro dei tesserati più in là con gli anni: Francesco Acerbi, Mehdi Taremi ed Henrikh Mkhitaryan. Alla lista va aggiunto anche il nome di Matteo Darmian.

Darmian in Turchia con Mourinho

Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il difensore nerazzurro classe 1989 sarebbe uno dei possibili giocatori in uscita dall’Inter nel corso dell’estate. E sul trentacinquenne ci sarebbe il grande ex allenatore dell’Inter. Uno che lo ha già allenato in passato… Il club in questione è ovviamente il Fenerbahce di José Mourinho.

Lo Special One volle fortemente Darmian allo United nel 2016. E, anche se il rapporto fra il portoghese e l’ex Milan non è stato sempre di grande intesa durante il tempo speso in Inghilterra, la stima reciproca fra coach e giocatore appare oggi ancora evidente.

Ecco perché in Turchia sembrano convinti che Mou possa forzare la mano ai propri dirigenti per intavolare una trattativa con Ausilio. Il tecnico che ha conquistato il Triplete con l’Inter vorrebbe tornare ad allenare Matteo Darmian, per avere in squadra un elemento tatticamente disciplinato, con grande esperienza e in grado di occupare varie posizioni in difesa.

In questo senso, il lusitano potrebbe davvero aver chiesto al suo club di sondare il terreno. Esplorare le condizioni di un suo possibile trasferimento dall’Inter alla Turchia. E, ovviamente, parlare con i procuratori del jolly difensivo.

I canarini di Istanbul puntavano a un accordo con il nigeriano Bright Osayi-Samuel, che andrà pertanto in scadenza di contratto. Saltata l’intesa avrebbero già pensato a un’alternativa a basso costo. Da qui l’idea di un’offerta ufficiale da recapitare all’Inter per provare a prendere il terzino destro nerazzurro. Il prezzo? Con 2 milioni l’Inter dovrebbe liberare il trentacinquenne. Forse anche a meno. L’alternativa potrebbe essere Kyle Walker del Milan.

Prezioso e sempre a disposizione

L’Inter sa che Darmian è a fine corsa. Ma sarà comunque complicato rinunciare a un professionista del genere. Uno che in questi anni ha giocato in ogni ruolo (gli è mancato solo di fare il portiere e la punta centrale), con grande affidabilità e mirabile dedizione.

Matteo ha sempre dato tutto, e va rispettato. Sarà lui, dunque, a scegliere cosa fare. E non è detto che la soluzione turca gli interessi davvero. All’Inter potrebbe essere ancora utile come tappabuchi. Valuterà poi anche Chivu.

Non è un caso che Mourinho lo abbia preso in considerazione. Non è più un ragazzino, Darmian. Ma il meglio lo ha dato appunto con la maturità, anche grazie all’Inter.