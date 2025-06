Inter, è finita: anche lui vola in Arabia, ma non da Inzaghi

Nulla da fare per l’Inter. Il giocatore è tentato da una ricca offerta dall’Arabia. A presentargliela è stato il club rivale dell’Al Hilal di Simone Inzaghi

La sessione straordinaria di mercato dedicata ai club che parteciperanno al Mondiale si è conclusa con un nulla di fatto per l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Erano stati promessi acquisti importanti all’ex allenatore dell’Inter che si ritroverà, invece, ad affrontare la competizione con la stessa squadra che ha concluso la scorsa stagione al secondo posto in campionato.

Tre i No fragorosi incassati dall’Al Hilal, quelli di Theo Hernandez, Bruno Fernandes e Victor Osimhen. Tutti hanno rifiutato le ricche proposte di ingaggio per rimanere nell’attuale club di appartenenza (Fernandes allo United) o attenderne altre da squadre europee come nel caso di Theo e Osimhen, sicuri dell’addio a Milan e Napoli ma nient’affatto disposti a proseguire la carriera lontano dal calcio che conta.

Vedremo quale sarà la risposta alla possibile offerta in arrivo dalla Saudi League da parte di un altro top player, accostato all’Inter soprattutto nella sessione estiva di mercato della scorsa estate e seguito da Ausilio già prima del suo approdo in Serie A, al Napoli che lo ha acquistato dal Fenerbahce tre anni fa.

Addio Inter, ci prova l’Al Nassr: offerta in arrivo per il difensore

Il calciatore in questione è Kim Min Jae, il difensore coreano ex Napoli ora al Bayern Monaco. Acquistato dai bavaresi nel 2023 per 50 milioni di euro, Kim non ha particolarmente brillato nei suoi due anni in Germania, tanto che già l’anno scorso era circolata l’ipotesi di un suo addio immediato al club con l’Inter pronta a riportarlo subito in Italia qualora ci fossero state le condizioni al possibile trasferimento in prestito.

Kim, alla fine, è rimasto al Bayern Monaco che ora dovrà decidere se accettare o meno l’offerta in arrivo dall’Al Nassr. Il club arabo, allenato nell’ultima stagione da Stefano Pioli, dopo essere riuscito a trattenere Cristiano Ronaldo vuole rinforzarsi con acquisti di grande livello in tutti i reparti per tentare un nuovo assalto alla Saudi League, vinta nelle ultime tre stagioni dai rivali dell’Al Hilal e dell’Al Ittihad.

Kim è uno dei primi obiettivi. L’Al Nassr sarebbe disposto a offrire 50 milioni di euro per strappare il difensore al Bayern Monaco. Per il coreano è pronta anche la solita proposta monstre sull’ingaggio. Peraltro, è circolata nelle scorse ore anche l’ipotesi di una proposta dello stesso Al Nassr per affidare la panchina a Luciano Spalletti in sostituzione di Stefano Pioli che deve solo formalizzare l’intesa già raggiunta con la Fiorentina.