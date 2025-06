L’Inter lo prenderà nel 2026: scelto il post Sommer, Milan beffato

Il club nerazzurro inizia a ragionare sul futuro della propria porta: in vista dell’anno prossimo è pronto il colpo anti-cugini

L’amarissima serata di Champions League in quel di Monaco di Baviera ha lasciato ovviamente pesanti strascichi – e sostanzialmente immediate conseguenze – in casa Inter.

Oltre ad aver causato – sebbene in molti fossero convinti che il tecnico avrebbe comunque preso la decisione di cedere alle lusinghe dell’Al Hilal – l’addio di Simone Inzaghi, la disfatta al cospetto dell’undici di Luis Enrique ha scatenato profonde riflessioni su alcuni elementi della rosa che proprio nel momento più importante hanno ‘tradito’ le attese.

Innestandosi in un discorso già esistente, giustificato sia dalla durata del contratto del giocatore, sia da un’età che suggerisce un avvicendamento nel ruolo, Marotta si sta già muovendo per garantire un sicuro futuro tra i pali.

Nonostante lo spagnolo Josep Martinez abbia dato delle ottime risposte nelle poche apparizioni in cui è stato chiamato in causa per sostituire il titolare Yann Sommer, la dirigenza si sta guardando intorno da tempo in vista di un futuro nemmeno troppo lontano.

Archiviato per ora – ma i dirigenti nerazzurri restano ben attenti ai prossimi sviluppi – il sogno Gigio Donnarumma, che va in scadenza nel 2026 col gigante francese, l’Inter guarda ancora in Francia alla caccia dell’erede del portiere svizzero.

Sgarbo al Milan, arriva dalla Francia l’erede di Sommer?

Club che negli ultimi anni è stato letteralmente saccheggiato dalle società di Serie A nonché da altre realtà europee (basti pensare ai milionari trasferimenti in Italia di profili come Victor Osimhen, Rafael Leao e Mike Maignan), il Lille continua ad essere un’incredibile fucina di talenti.

Proprio in questi giorni, con discorsi sull’addio scontato iniziati da mesi e mesi, il gioiello del fronte offensivo Jonathan David sta per lasciare il club francese, forte di una libertà d’azione data dalla scadenza del contratto fissata al prossimo 30 giugno.

Sebbene anche l’attaccante canadese sia finito nel mirino dell’Inter – e di altri club italiani come Napoli e Juve – non è su questo pur prestigioso profilo che Marotta starebbe concentrando i suoi sforzi.

In porta, nella squadra arrivata quinta nell’ultimo campionato di Ligue 1, gioca infatti Lucas Chevalier, estremo difensore classe 2001 legato al club transalpino da un contratto in scadenza tra due anni.

Finito anche in orbita Milan qualora si fosse resa indifferibile la cessione di Mike Maignan, il nativo di Calais piace da pazzi all’Inter, che avrebbe in mente di strapparlo ai cugini per affidargli la difesa dei pali a partire dalla stagione 2026/27. Quando ormai sarà finito il matrimonio con Yann Sommer.