Sorpresa Oaktree: “415 milioni di euro”, adesso è UFFICIALE

Con una nota il club ha annunciato di aver rimborsato in anticipo 415 milioni di obbligazioni, mediante rifinanziamento. Ecco cosa accade

L’Inter potrà anche essersi fatta sfuggire la gioia della vittoria nella finale di Champions League, ma l’esser arrivata seconda nella massima competizione europea alle spalle del PSG vale comunque qualcosa.

Quel che infatti fa sorridere l’ambiente apicale del club di Viale della Liberazione sono i corposi ricavi: sia quelli ottenuti per meriti sportivi che per l’abilità nel sottoscrivere i giusti accordi di sponsorizzazione.

Il tutto con la finalità di riportare il brand ai fasti d’un tempo, con un peso debitorio via via inferiore, all’insegna del concetto tanto caro al presidente Giuseppe Marotta di ‘sostenibilità aziendale’. Un ulteriore passo in questa direzione, seppur piccolo, è stato mosso nelle ultime ore, ma ha a che fare con la materia finanziaria più pura e trascende i risultati sul campo.

Con una nota ufficiale diramata propri canali ufficiali, Inter Media & Communication ha annunciato quanto segue: “L’Emittente ha emesso le sue Obbligazioni Senior Garantite per €415.000.000 al 6,750% con scadenza nel 2027 ai titolari delle Obbligazioni e che l’Emittente ha esercitato il proprio diritto di rimborso. Con la presente richiede il rimborso e rimborserà il 26 giugno 2025 tutte le Obbligazioni non precedentemente consegnate”.

La modalità di rifinanziamento attraverso cui il bond verrà rimborsato nei prossimi giorni, dunque, conferma le sensazioni delle ultime settimane: “Il rimborso delle Obbligazioni è subordinato alla disponibilità di fondi ottenuti dai proventi di un’operazione di finanziamento del debito nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente la Data di Rimborso, sufficienti, insieme alla liquidità disponibile, a pagare il Prezzo di Rimborso”, si legge.

L’Inter rimborsa parte dei vecchi bond, 415 milioni rifinanziati

Con l’esercizio del proprio diritto di rimborso, l’Inter dovrebbe dunque riuscire a rimborsare soltanto una parte dei bond accumulati.

Pari, come detto, a 415 milioni inclusivi degli interessi maturati (quasi 13 milioni, ndr). Che è pur sempre una cifra importante, lascito della vecchia gestione Suning.

Sebbene non si conoscano ancora le cifre complessive nei confronti delle quali il club s’è impegnato negli ultimi anni, Oaktree pare abbia deciso di orientarsi verso una nuova operazione che prolunghi i termini di scadenza di rimborso rispetto al vecchio finanziamento, alleggerisca il peso delle cifre ancora pendenti e ridefinisca i tassi d’interesse con punti percentuali inferiori.