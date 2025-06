Dall’Italia all’Inter: Chivu porta un colpo low cost

L’Inter è impegnata sul calciomercato per trovare nomi low cost che possano completare la rosa: Chivu può portarlo subito all’Inter

Saranno tanti i calciatori a dire addio all’Inter nelle prossime settimane. L’obiettivo di Oaktree è creare un patrimonio per il prossimo futuro anche attraverso l’acquisto di talenti di prima qualità, che potrebbero aumentare a dismisura la loro valutazione. Cristian Chivu sa bene come lavorare con i giovani e non si farà trovare impreparato, anche perché c’è da costruire un nuovo progetto e un ciclo vincente.

Per farlo bisognerà ripartire dalla difesa. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij hanno fatto molto bene con la maglia nerazzurra, ma non rappresentano più delle certezze per il futuro, anzi uno dei due potrebbe dire addio dopo il Mondiale per club. Anche in vista della possibile cessione di Yann Bisseck, la difesa dovrà essere completata anche attraverso un nome low cost.

Un nome interessante potrebbe arrivare dalla Fiorentina e corrisponde a Luca Ranieri, che ha già fatto male alla Beneamata nella scorsa stagione con gol e ottime prestazioni. Ha 26 anni e sembra arrivato a piena maturità negli ultimi mesi: l’addio di Palladino e la nuova rivoluzione che sta colpendo la Viola potrebbe spingerlo verso l’addio.

Ranieri possibilità per l’Inter: come stanno le cose

Il centrale di piede mancino si è tolto la soddisfazione di finire anche nel gruppo della Nazionale italiana, anche se le cose non sono andate nel migliore dei modi. Non è troppo veloce, non ha un fisico strutturato alla stregua di alcuni suoi colleghi di reparto, ma ha fatto benissimo nell’ultima stagione con la maglia della Viola.

Non solo, perché ha mostrato un’intelligenza tattica invidiabile e la capacità di incidere anche in marcatura su alcuni difensori come davvero in pochi ormai sanno fare. Alcuni intermediari stanno proponendo il suo profilo a diverse big italiane, e tra queste c’è anche l’Inter.

I nerazzurri hanno in mente altri nomi, ma la pista potrebbe comunque essere tenuta in considerazione, visto che parliamo di un low cost che potrebbe agire da vice-Bastoni, liberando Carlos Augusto sull’esterno. Inoltre, resiste la volontà di Marotta e Ausilio di creare un gruppo forte italiano che possa trascinare l’Inter a grandi risultati. Anche Ranieri potrebbe rientrare in valutazioni di questo tipo dopo gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato. Ma staremo a vedere.