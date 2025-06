Forte come Calhanoglu e stessa età, ma costa meno: Marotta fiuta il colpo

Il centrocampista turco potrebbe raggiungere Inzaghi all’Al Hilal o firmare per un altro club saudita. I nerazzurri potrebbero virare su un altro prospetto in Serie A

La storia tra l’Inter e Hakan Calhanoglu è stata molto bella, ma potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Sbarcato dal Milan, dove non credevano più in lui, a costo zero, il centrocampista turco è stato sempre protagonista sotto la gestione Inzaghi. Nei primi due anni è stato reinventato mezzala (mentre sull’altra sponda dei Navigli giocava trequartista o ala) accanto a Brozovic. Poi ha ereditato la cabina di regia proprio dal croato.

Calhanoglu ha colleziona 182 presenze in maglia nerazzurra considerando tutte le competizioni, mettendo a segno 38 gol e fornendo 32 assist vincenti. Con l’Inter ha vinto uno scudetto, quello storico della seconda stella conquistato battendo il Milan nel derby in casa dei rossoneri, due Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane, arrivando a giocare anche due finali di Champions League. A 31 anni, il prossimo potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera.

In Viale della Liberazione sanno che il Nazionale turco è un giocatore importante ma, proprio perché arrivato ad Appiano Gentile da svincolato, sanno anche che la sua cessione porterebbe una maxi plusvalenza nelle casse nerazzurre. Insomma, se davvero dovesse arrivare un’offerta dall’Al Hilal di Inzaghi o da un altro club della Saudi Pro League tra i 40 e i 50 milioni di euro per Calhanoglu, è facile intuire che il presidente Marotta la accetterebbe.

Calciomercato Inter, erede Calhanoglu? L’ideale è Lobotka e il Napoli…

Di certo se l’Inter dovesse decidere di privarsi di Calhanoglu, dovrebbe poi garantire un sostituto all’altezza a Chivu. In questi giorni si è fatto il nome di Rovella che, oltre ad avere caratteristiche diverse rispetto al regista turco, ha una valutazione molto alta da parte della Lazio. Un’altra pista potrebbe portare comunque in Serie A, più precisamente al Napoli, dove milita Stanislav Lobotka, pupillo del Ds Ausilio sin dai tempi del Celta Vigo.

Il Nazionale slovacco, classe 1994 proprio come Calhanoglu, ha vinto due scudetti all’ombra del Vesuvio. Ma se era stato il più grande protagonista della cavalcata tricolore con Spalletti nel 2023, in questa stagione sotto la guida Conte non è stato fondamentale. Lo stesso Lobotka sembra intenzionato a provare una nuova avventura e sogna il Barcellona, che però ad oggi non si è mai fatto avanti in modo concreto. Per De Laurentiis non è incedibile, anzi: con un’offerta da 25-30 milioni potrebbe farlo partire da Napoli.