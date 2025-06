Inter, acquisto sempre più vicino: “La Juve dovrebbe mangiarsi le mani”

Le ultime mosse di calciomercato dei nerazzurri raccontate dall’esperto: “Oaktree ha dato questa disposizione tassativa a Marotta”

Mentre si avvicina l’esordio dell’Inter nel Mondiale per Club, previsto nella notte tra martedì e mercoledì a Pasadena contro i messicani del Monterrey, tra i tifosi c’è la curiosità di capire quale squadra verrà messa a disposizione del nuovo tecnico Cristian Chivu per la prossima stagione. I primi due acquisti sono già stati ufficializzati e faranno parte della spedizione nerazzurra negli Usa: si tratta del croato Sucic e del brasiliano Luis Henrique.

Il centrocampista proveniente dalla Dinamo Zagabria è un classe 2003, mentre l’esterno destro prelevato dal Marsiglia è un 2001. Insomma, i primi due innesti bastano a far capire che la politica di mercato dell’Inter è cambiata. Stop ai calciatori a fine carriera, si punta su prospetti giovani e di talento. A rischiare il posto, quindi, sono gli ultra trentenni in rosa, tra cui Hakan Calhanoglu, accostato negli ultimi giorni all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Anche di lui ha parlato il giornalista ed esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto.

“Calhanoglu ha avuto non una, ma due offerte importanti dall’Arabia Saudita: il giocatore e il suo entourage le stanno valutando. Se dovesse partire il turco, è chiaro che in quel ruolo l’Inter dovrebbe fare qualcosa di importante. Rovella della Lazio è un’idea, ma non è l’unica perché se i nerazzurri vogliono restare competitivi, con tutto il rispetto per Rovella che è un buonissimo calciatore e anzi la Juventus dovrebbe mangiarsi le mani (per averlo ceduto così presto e a quella cifra, ndr) dovrà fare qualcosa di più importante”.

Calciomercato Inter, Cammaroto: “Chivu ha fatto una richiesta esplicita”

Diversi sono i ruoli in cui l’Inter cerca rinforzi in vista della prossima stagione, soprattutto in attacco dopo gli addii a costo zero di Arnautovic e Correa. Gli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin stanno lavorando con il tecnico Chivu per individuare i prospetti migliori. A tal proposito ecco la rivelazione dello stesso Cammaroto, intervenuto alla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sulla pagina Youtube di CMIT.

“La teoria direbbe un mercato conservativo, ma la pratica racconta altro. Bonny è molto vicino all’Inter: è una richiesta espressamente fatta da Chivu alla società. Per il resto mi aspetto un mercato diverso dalle scorse stagioni, improntato su elementi di qualità ma prospettici. Non sarà più il mercato conservativo degli anziani, anche perché il fondo Oaktree ha dato questa disposizione tassativa a Marotta“.