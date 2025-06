Skriniar prepara il tradimento, tifosi increduli: c’è la rivale di sempre

Nuova squadra per Milan Skriniar. Gli ultimi rumors sul difensore slovacco non fanno certo piacere ai tifosi dell’Inter

Si sono conclusi con il secondo posto in classifica nel campionato turco, i sei mesi di prestito di Milan Skriniar al Fenerbahce di José Mourinho.

Un trasferimento avvenuto lo scorso gennaio quando il PSG ha deciso di alleggerire l’organico cedendo alcuni calciatori (tra cui lo juventino Kolo Muani) che non rientravano e non rientrano tuttora più nei piani di Luis Enrique. Non a caso, Skriniar non è stato nemmeno convocato per il Mondiale per Club che per i Campioni d’Europa in carica comincerà domenica 15 giugno con la prima sfida del girone contro l’Atletico Madrid.

Un indizio ulteriore di come l’esperienza dell’ex difensore dell’Inter al PSG sia finita. Vedremo quale sarà la scelta del club transalpino ovvero se optare per un prestito (come potrebbe accadere per lo stesso Kolo Muani alla Juve) oppure per una cessione a titolo definitivo, uno scenario quest’ultimo su cui pesano i 9 milioni di euro di ingaggio annui attualmente percepiti da Skriniar che scoraggiano ogni pretendente a meno di una rinuncia piuttosto corposa da parte dello stesso difensore.

Skriniar alla grande rivale ? Lo scenario fa indispettire tifosi dell’Inter

Forte della precedente esperienza con l’Inter in cui si è imposto come uno dei migliori interpreti del suo ruolo in campionato, Skriniar continua ad avere un discreto mercato in Serie A. Nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione di un concreto interesse nei suoi confronti da parte del Napoli che acquisterà un nuovo difensore centrale da affiancare a Buongiorno e Rrahmani.

Skriniar è molto apprezzato da Conte che l’ha allenato nelle sue due stagioni all’Inter con tanto di vittoria dello Scudetto in quella 2020-2021. Il Napoli potrebbe virare sullo slovacco qualora si complicasse la trattativa per portare in azzurro Sam Beukema del Bologna per il quale De Laurentiis è pronto a un’offerta di almeno 25 milioni.

Se l’approdo eventuale di Skriniar al Napoli non sarà certamente apprezzato dai tifosi dell’Inter, pensate a quel possa essere la loro reazione nel caso lo slovacco finisse al Milan. E’ stato Carlo Pellegatti, in uno degli ultimi video pubblicati sul suo canale YouTube a rivelare un sondaggio della dirigenza rossonera per il difensore slovacco. Pellegatti ha svelato ulteriori dettagli ovvero che il Milan punta a un prestito ma solo nel caso il PSG contribuisse al pagamento di parte dell’ingaggio.

Per il giornalista, l’ipotesi Skriniar-Milan potrebbe avere sviluppi concreti soprattutto nelle fasi finali della sessione di mercato qualora il PSG non fosse ancora riuscito a piazzarlo. Milan che, con Skriniar, potrebbe sostituire uno tra Thiaw o Tomori. In particolare, il difensore tedesco è uno degli obiettivi del Bayer Leverkusen per la sostituzione di Tah, passato al Bayern Monaco a parametro zero.