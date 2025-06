Zielinski può lasciare subito l’Inter: addio in Serie A

Il futuro di Piotr Zielinski all’Inter è in bilico e può cambiare all’improvviso: il centrocampista può finire in un altro club di Serie A

L’Inter studia il suo futuro, un futuro in cui si dovrà imparare dagli errori del passato e tentare di trovare le soluzioni adatte per tornare a vincere il prima possibile. È evidente che quest’estate ci debbano essere degli aggiustamenti importanti per quanto riguarda la rosa, con alcuni calciatori destinati a lasciare il club.

Le indicazioni di Oaktree avranno un valore fondamentale: la proprietà americana ha indicato da tempo che la linea dovrà essere investire sui giovani e puntare su talenti che possano rappresentare una certezza di investimento per il futuro. In tal senso, tutti i calciatori over 30 sono a rischio cessione, ovviamente se dovesse arrivare l’offerta giusta.

Vi ripetiamo da tempo come stanno le cose per profilo come Taremi, Acerbi e Mkhitaryan, che potrebbero partire dopo il Mondiale per club o comunque avere un ruolo ridimensionato nella rosa di Cristian Chivu. Allo stesso tempo, attenzione a ciò che accadrà per quanto riguarda Piotr Zielinski. Dal suo arrivo a parametro zero dal Napoli, non si è rivelato la risorsa essenziale che l’Inter si aspettava e la sua permanenza non è affatto scontata.

Zielinski ha deluso: può ritrovare Sarri alla Lazio

La mezzala, spesso impiegata anche in mezzo al campo al posto di Calhanoglu, ha dovuto saltare tante partite per infortuni muscolari importanti. In prospettiva, è un calciatore di cui l’Inter può fare a meno, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta per il suo cartellino, che garantirebbe comunque una plusvalenza importante.

Non solo, perché l’Inter si libererebbe anche di un ingaggio molto pesante per le casse del club e che potrebbe essere reinvestito per altri profili. Occhio, quindi, alla Lazio di Maurizio Sarri: il tecnico l’ha già allenato, Zielinski non dovrebbe assorbire il suo calcio, anzi sarebbe un interprete ideale per sviluppare la sua idea di gioco nella seconda avventura in biancoceleste.

Ci sarebbe da trovare un accordo per l’ingaggio del calciatore, ma l’allenatore potrebbe spingere per questa soluzione, che potrebbe andare bene un po’ a tutti. D’altronde con l’arrivo di Sucic, gli spazi rischiano di restringersi ulteriormente per il polacco nel corso della prossima stagione. L’Inter ha un altro addio in canna, anche se se ne parlerà dopo il Mondiale per club.