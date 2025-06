Affare chiuso a 50 milioni: blitz Juve in casa Inter

Il ragazzone della Dea piace a tutte le grandi della Serie A e al PSG. A sorpresa potrebbe muoversi anche Inzaghi

Nel 2022, per prenderlo dalla Salernitana, l’Atalanta spese più di 20 milioni. Nella squadra allenata da Gasperini si è trasformato in uno dei centrocampisti più incisivi della Serie A. Ederson piace molto anche all’Inter. Ma acquistarlo dalla Dea appare oggi impossibile. Per convincere i bergamaschi il prezzo giusto è superiore ai 50 milioni.

Il brasiliano è seguito anche dalla Juventus e dal Napoli. E negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile approccio da parte dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi… Alla Juve e al Napoli hanno preso già in considerazione delle alternative: Tudor e Conte spingono per avere Davide Frattesi. O, in alternativa, Tonali.

Ederson, Frattesi e Tonali sono tre centrocampisti molto diversi per caratteristiche e ruolo. Sono accomunati da un’unica cosa: costano parecchio. Il brasiliano nasce mediano ma può giocare anche come interno. Con Gasperini è diventato una mezzala dinamica, con ottime capacità di inserimento, veloce e di discreta fisicità. Si è dimostrato ottimo nel recupero palla e nel ribaltare velocemente l’azione. Sa anche garantire equilibrio tra le due fasi: difesa e attacco. Come accennato, potrebbe partire per 50 milioni (c’è chi dice 60, addirittura).

Frattesi è un incursore puro. Uno dei più forte negli inserimenti e spesso in grado di fare la differenza per capacità di finalizzazione. Difensivamente lascia a desiderare e ha anche mostrato scarsa utilità nel palleggio. Ma per energia e capacità di rompere le linee avversarie è utilissimo come soluzione offensiva. Potrebbe giocare anche come trequartista. L’Inter lo valuta più di 30 milioni. E sul ragazzo c’è ancora l’interesse della Roma.

Tonali è un regista adattabile con maggiore difficoltà al ruolo di mezzala: dà ritmo e sostanza al palleggio e può essere utile come mediano puro e nel recupero del pallone. Il Newcastle non vuole venderlo. La valutazione di base è di 55 milioni.

Ederson, Frattesi o Tonali?

Sulla carta, il più facile da prendere è l’ex Sassuolo. L’Inter non ha mai aperto ufficialmente alla sua cessione. E sembra poi che il ragazzo sia di nuovo contento all’Inter: la partenza di Inzaghi lo ha probabilmente rasserenato.

Frattesi sa che a Napoli potrebbe avere molto più spazio e che alla Juve potrebbe diventare uno dei giocatori chiave del gioco di Tudor, ma ha avuto anche rassicurazioni da parte di Chivu. Dovesse restare all’Inter, avrebbe più spazio. E in caso di permanenza, la dirigenza potrebbe anche allungargli il contratto.

In caso di cessione, la Juventus sembra oggi la squadra che potrebbe stuzzicarlo maggiormente. Anche perché non è detto che a Napoli esca davvero (come più volte suggerito) Anguissa.

Fuori Calha e dentro Ederson?

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile separazione da Hakan Calhanoglu. Qualora arrivassero 25 milioni, molto probabilmente i nerazzurri aprirebbero alla cessione. E per sostituirlo, l’idea sarebbe quella di puntare su un giocatore più fisico. Uno come Ederson appunto. O come Keita del Parma, che costerebbe meno della metà.

Il brasiliano non è però un play. Potrebbe nel caso sostituire Mkhitaryan sul centro-sinistra. Potrebbe però giocare da regista avanzato, qualora Chivu volesse rimodellare il 3-5-2 inzaghiano. In questo senso, il ruolo potrebbe essere occupato anche da giocatori più offensivi, come Nico Paz o come Lee Kang-in del PSG.

Chivu ha comunque bisogno di tempo per valutare la rosa. Frattesi, con la sua esplosività, potrebbe diventare una pedina importante nel suo gioco. E lo stesso vale per Asllani, un centrocampista che Inzaghi non ha mai capito e che ha sempre mortificato in un ruolo non suo.