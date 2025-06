Calafiori come Tonali, Inter spalle al muro: le ultime | INTERLIVE

Calafiori e Tonali restano due nomi molto chiacchierati sul calciomercato: le ultime sull’Inter e il loro possibile ritorno in Serie A

La strada per il successo è piena di buone intenzioni. A volte, però, ci si pente di averne perso qualcuna per strada e si vuole tornare indietro a recuperarla. Nel calcio italiano, abbiamo perso due talenti di primissima fascia come Sandro Tonali e Riccardo Calafiori. Nei loro ruoli si tratta di due dei migliori in assoluti, due calciatori da cui partire e ripartire, esattamente come hanno fatto Arsenal e Newcastle, che hanno puntato denaro e aspettative tecniche su di loro.

Arriva il calciomercato e puntualmente si pensa, anzi si spera, che questi calciatori possano tornare a dare spettacolo, ma la strada è talmente in salita che è molto difficile da percorrere. Negli ultimi mesi, si è parlato in molte occasioni del destino di Tonali. Gli accostamenti sono stati forti per la Juve, ma c’è chi ha fatto anche il nome dell’Inter per la mezzala della Nazionale.

Oggi sappiamo che il Newcastle non lo libera – se non per cifre folli – e anche il calciatore si trova bene in Inghilterra. Le percentuali di riuscita per i nerazzurri sono pari allo zero, anche perché si cercano talenti con caratteristiche diverse.

Da Tonali a Calafiori: le ultime sul possibile arrivo all’Inter

Negli scorsi giorni, vi abbiamo raccontato che l’Inter è su Calafiori e che, se ci fosse stata l’apertura dell’Arsenal a determinate condizioni, si sarebbe trattato di un obiettivo molto importante per i nerazzurri. In realtà, la strada che porta al difensore di piede mancino è fatta sì di buone intenzioni, ma difficilmente realizzabili.

Secondo quanto raccolto anche nelle ultime ore da Interlive.it, è confermata la voglia di Marotta e della dirigenza di acquistare un centrale di primo livello, ma non sarà Calafiori. L’ex Bologna resta un elemento molto importante per l’Arsenal: da Londra è filtrata la ferrea volontà di non cederlo e di garantirgli un ruolo importante in vista della prossima stagione.

Insomma, nessuna apertura a Inter e Milan per il prestito, a meno di stravolgimenti nelle idee di Arteta o sul calciomercato che oggi non sono preventivabili. Oggi la risposta è stata negativa, lasciamo l’1% di possibilità che l’affare possa decollare, ma il tentativo nerazzurro con gli intermediari pare definitivamente andato a vuoto.