“Gimenez all’Inter”: annuncio in diretta, sconvolto il calciomercato

L’attaccante messicano potrebbe a, sorpresa, lasciare i rossoneri tanto che il club sta cercando un altro bomber. E spunta una clamorosa idea

Il Milan con l’arrivo di Allegri sta cambiando molto e il nome di Gimenez è fra quelli che, a sorpresa, convincerebbe meno il tecnico livornese. Il messicano in questa seconda parte di stagione ha sicuramente convinto a tratti e questo ha portato il club rosso a cercare un altro bomber. Da qui l’ipotesi, in caso di una proposta importante, di una sua partenza nel prossimo calciomercato.

Nelle scorse ore il nome di Gimenez è stato incredibilmente accostato all’Inter. L’idea è stata lanciata durante la trasmissione su TvPlay. il giornalista Giorgio Trobbiani ha detto che gli piacerebbe vederlo all’Inter qualora il Milan dovesse davvero decidere di disfarene.

“Datemi Gimenez all’Inter”, l’annuncio in diretta

Il futuro di Gimenez è ancora tutto da scrivere. L’attaccante messicano rischia di essere messo in discussione per prestazioni non proprio eccezionali. L’idea di Allegri è sempre quella di tenerlo in rosa, ma sappiamo come il mercato sia molto particolare. E la ricerca di un nuovo bomber potrebbe portare lo stesso calciatore a ragionare sulla partenza per non rischiare di perdere il posto da titolare.

E così che Giorgio Trobbiani ha lanciato l’ipotesi di vederlo in nerazzurro. “Se il Milan non lo vuole, datemelo all’Inter Gimenez. Me lo prendo di corsa“, così il giornalista ai microfoni di TvPlay.

Gimenez all’Inter è solo una ipotesi fantasiosa. I nerazzurri hanno altri obiettivi per rinforzare l’attacco e il messicano non rappresenta una idea. Poi si vedrà cosa succederà in futuro e se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Bonny e Hojlund gli obiettivi dell’Inter in attacco

Bonny e Hojlund rappresentano le priorità dell’Inter in questo calciomercato. Da qui l’ipotesi Gimenez molto difficile, ma vedremo come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte del club nerazzurro.