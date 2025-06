Il futuro di Davide Frattesi crea ancora parecchio fumo in sede di calciomercato: l’Inter fissa la cifra per Juve e Napoli

Tanto tuonò che non piovve. Davide Frattesi sembrava un sicuro partente in casa Inter per il calciomercato di gennaio, ma alla fine è rimasta dov’era e non se n’è pentita. Nonostante un finale che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i cuori nerazzurri, l’ex Sassuolo è stato assoluto protagonista nella cavalcata storica dei ragazzi di Inzaghi in Champions League, segnando i due gol decisivi contro Bayern Monaco e Barcellona.

Qualora servisse, nonostante i problemi personali e i mal di pancia con vista sul mercato, Frattesi ha ribadito all’Italia e al mondo tutto il suo valore, ancor di più la sua grinta e di poter essere decisivo in qualunque momento. La finale di Champions League, però, aveva incrinato ulteriormente i rapporti con Inzaghi e l’addio sembrava certo a fine anno.

La partenza sulla via dell’Arabia del tecnico, però, ha ulteriormente rimescolato le carte. Frattesi può essere un’arma decisiva per l’Inter nel percorso di rinascita e ringiovanimento della Beneamata, con caratteristiche pressoché uniche in rosa. Gli interessi, però, in Italia e all’estero non mancano.

Juve e Napoli vogliono Frattesi: la risposta dell’Inter

La Juve e il Napoli non mollano Frattesi. I bianconeri l’hanno messo nella short list per il centrocampo e il ragazzo ha il totale gradimento di Tudor. Anche Antonio Conte, però, fa sul serio, vedendo negli inserimenti di Frattesi un’arma letale con cui concludere il suo gioco.

Peccato che ci sia l’Inter di mezzo e non c’è così tanta voglia di separarsi dal centrocampista, con un agente un po’ troppo attivo nei dialoghi con le altre. Secondo quanto risulta a Interlive.it, in attesa delle valutazioni finali di Cristian Chivu, Marotta e Ausilio hanno intenzione di sparare altissimo per chiunque voglia acquistare il cartellino di Frattesi.

La risposta alle dirette rivali è chiarissima e non ammette replica: serviranno 50 milioni di euro per strapparlo all’Inter, oltre all’accordo con il calciatore, ovviamente. Il discorso cambierebbe un po’ se dovessero tornare a bussare le big di Premier o l’Atletico Madrid. In quel caso si potrebbe scendere un po’ durante la trattativa, magari a 40-45 milioni.

Il fattore più importante da sottolineare è che comunque non c’è alcuna volontà di cedere Frattesi, né ora né nel prossimo futuro. Semplicemente qualsiasi offerta può essere valutata sul mercato, ma vale per tutti.