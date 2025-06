Oaktree vende l’Inter per 1,5 miliardi: “Come il Real Madrid”

Sono giorni essenziali per l’Inter, anche per quanto riguarda le questioni finanziari: nuova cifra per Oaktree e la cessione dell’Inter

L’Inter ha presentato Cristian Chivu alla stampa e si prepara a fare il meglio sul campo in vista del Mondiale per club. Allo stesso tempo, i nerazzurri giocano una partita in parallelo ed è quella della salute finanziaria. Quella che si sta concludendo è stata una settimana veramente importante per il club e le scelte della proprietà americana, sempre più presente.

Infatti, l’Inter ha comunicato un passaggio essenziale per il rifinanziamento del debito. Una nota a sorpresa, comparsa sul sito ufficiale dei meneghini, ha annunciato che Oaktree ha esercitato il proprio diritto di rimborso pari a circa 412 milioni di euro del bond in scadenza a febbraio 2027.

Una parte è stata estinta, una parte rifinanziata: senza volerci addentrare in questioni economiche troppo specifiche, si trattava di un passaggio cruciale per la strada dell’Inter verso il risanamento e la salute del club. Ricordiamo, però, che Oaktree è un fondo e in quanto tale fa i suoi interessi in vista di una futura cessione della società. Vediamo come sono cambiate le cose negli ultimi tempi.

Aumenta la valutazione sul mercato dell’Inter: il piano di Oaktree

La Premier League fa scuola per quanto riguarda la valutazione di alcuni dei migliori club al mondo. Da un lato il Manchester City è stato venduto a 5,5 volte il fatturato, mentre l’Arsenal a 2,9 volte. Se si va oltre i singoli casi e si valutano le cifre secche sulla cessione dei club calcistici europei, il multiplo è di circa 3 volte il fatturato, che per l’Inter sarà nell’ordine dei 500 milioni quest’anno.

Già dall’anno prossimo dovrebbe tornare a scendere, sia per via dei risultati sportivi, sia per l’assenza del Mondiale per club. Ad ogni modo, se si considerano questi numeri, il valore d’impresa (enterprise value) del club nerazzurro si aggirerebbe sulla cifra di 1,5 miliardi di euro – a questo possibile valore si devono detrarre i debiti.

In più per valutare il rifinanziamento, Oaktree ha deciso di avvalersi della potente Bank of America. Non si tratta di una banca di investimento qualsiasi, anzi è particolarmente importante e solida in operazione di questo tipo. Non a caso aveva lavorato anche con il Real Madrid per finanziare i lavori di ristrutturazione dello stadio Bernabeu.