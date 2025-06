Il futuro di Hakan Calhanoglu lascia con il fiato sospeso i tifosi dell’Inter: cosa filtra sulla partenza e la posizione dei nerazzurri

Ormai è arrivata l’estate: ce ne rendiamo conto dal caldo, ma anche dai rumors sull’addio di Hakan Calhanoglu. Sono puntuali e ogni anno infastidiscono i tifosi, come un ronzio che non permette di dormire sonni tranquilli. Se due anni fa l’offerta dall’Arabia Saudita era concreta e ricchissima per il regista, l’anno scorso il Bayern Monaco si è fermato a un interesse approfondito per l’ex Milan.

Oggi la situazione è ancora tutta da chiarire e approfondire, soprattutto nell’anno in cui forse l’Inter lo cederebbe più facilmente. Nell’arco di un cambiamento profondo come quello che stanno vivendo i nerazzurri, e dopo un doloroso cambio in panchina, Oaktree vuole lanciare una rivoluzione giovane in cui tutti gli over 30 sono a rischio.

Sia chiaro una volta per tutte: l’Inter non sta piazzando Calhanoglu sul mercato e non vorrebbe perderlo. È considerato un giocatore di cruciale importanza per la creazione del gioco, un elemento che ha avuto grande rilevanza per la conquista dei trofei degli ultimi anni. Allo stesso tempo, se dovesse arrivare un’offerta davvero importante, verrebbe valutata attentamente.

Calhanoglu e l’offerta dalla Turchia: la posizione dell’Inter

I rumors dalla Turchia sono sempre più forti e parlano di una proposta nell’ordine dei 10 milioni di euro a stagione per il ragazzo e circa 25-30 per l’Inter. Secondo quanto risulta a Interlive.it, però, ancora non è arrivato nulla di concreto alla dirigenza nerazzurro, per cui i discorsi per il trasferimento non sono neppure iniziati.

Non solo, perché la posizione che ci è stata riferita è piuttosto chiara: in un’estate in cui è cambiato anche l’allenatore, l’intenzione è confermare in toto il gruppo forte che ha portato il bel gioco e i successi degli ultimi anni.

Certo, poi ogni opportunità in arrivo sul calciomercato andrà valutata come tale. Dunque, se il Galatasaray più avanti vorrà fare sul serio per il regista, l’Inter fisserà il prezzo e cercherà di capire le intenzioni dell’ex Milan. Al momento, la richiesta dei nerazzurri è ferma a 40 milioni di euro e sicuramente non scenderà sotto i 30. In tal senso, la posizione è piuttosto rigida, anche perché poi bisognerà andare a trovare un sostituto e non potrà essere un profilo di secondo piano.