Annuncio clamoroso a Canale 5: “Gioco nell’Inter ma voglio andare al Milan”

Allegri ha portato con sé un team formato dal suo storico vice Marco Landucci, oltre a Claudio Filippi e Francesco Magnanelli. Lavorerà a stretto contatto con Tare per dar subito forma a una squadra più fisica e verticale. In tanti sono in uscita. Dopo Reijnders, ceduto al City, potrebbero andar via anche Theo Hernandez e Maignan. Per Leao potrebbe invece aprirsi una nuova stagione in un ruolo da seconda punta.

Allegri sta valutando soprattutto acquisti per rinforzare difesa e a centrocampo. Nel reparto difensivo, i rossoneri stanno cercando un profilo seguito anche dall’Inter: Giovanni Leoni del Parma. Per il centrocampo, il nome che piace di più ad Allegri è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha già espresso apertura verso il Milan, sapendo che con Max in panchina diventerebbe un elemento chiave in rosa.

Intanto a Canale 5, in un programma in cui di solito non si parla di calcio, è arrivata la dichiarazione a sorpresa di un tesserato nerazzurro che sembra destinato a passare al Milan. Lo show in questione è Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Boateng: la mamma lo vuole al Milan

Ospiti nel talk, domenica 15 giugno, c’erano la showgirl Melissa Satta e l’amica e collega Juliana Moreira. La Satta è una grande appassionata di calcio e ha spesso espresso orgogliosamente la sua fede rossonera. Dal 2006 al 2011 è stata legata sentimentalmente a un ex Inter e Milan: Christian Vieri.

Finita la storia con Vieri, è stata fino al 2019 circa con Kevin-Prince Boateng, ex centrocampista del Milan. E da Boateng ha avuto un figlio: Maddox. “Mi sono sempre infilata in situazioni particolari“, ha dichiarato la showgirl durante l’intervista, “ho avuto anche un po’ di sfortuna. Ora sono molto calma e sto bene ma non voglio ripeterlo troppe volte perché me le lancio. Sono molto felice e per questo voglio ringraziare la persona che sta al mio fianco”. E cioè Carlo Gussalli Beretta, il nuovo fidanzato dopo la rottura col tennista Berrettini.