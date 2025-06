Gelati i tifosi dell’Inter: niente conferma, Pio Esposito ceduto di nuovo

Il centravanti nerazzurro è obiettivo dichiarato di un club di Serie A, pronto a rilevarlo se non dovesse convincere Chivu

Protagonista di una straordinaria stagione in cadetteria tra le file dello Spezia con 19 reti all’attivo in 40 presenze complessive, Francesco Pio Esposito ha fatto rientro all’Inter con rinnovato entusiasmo.

Forte di questi ottimi trascorsi nell’esperienza in prestito e non potendo prender parte all’Europeo Under-21 per un problema fisico, Cristian Chivu, neo allenatore della Prima Squadra e suo ex responsabile tecnico alla Primavera, lo ha convocato per la trasferta negli Stati Uniti senza batter ciglio.

Quella del Mondiale per Club potrebbe dunque essere l’occasione per convincere tutti della sua utilità all’interno del progetto nerazzurro, ma prima dell’eventuale esordio dovrà comunque attendere di aver smaltito ogni fastidio.

Buona parte dei tifosi, in ogni caso, non ha bisogno di conferme. Lo vedono già perfettamente integrato nel gruppo, anche in virtù del fatto che si tratta di un centravanti di buona prospettiva come se ne son visti pochi negli ultimi anni.

Alla stima degli appassionati nerazzurri, tuttavia, si affianca la minaccia delle pretendenti al suo cartellino. Queste sarebbero piuttosto numerose in Serie A: dal Genoa al Bologna, passando per Parma e Cagliari. Una in particolare potrebbe metterci lo zampino per spezzare ogni sogno di permanenza e l’Inter dovrà fare le proprie valutazioni con estrema attenzione.

Esposito obiettivo numero uno del Torino e contatti con l’agente, Chivu decisivo per la permanenza

Su Francesco Pio Esposito ci sarebbero le attenzioni del Torino di Urbano Cairo. I granata sono alla ricerca di un centravanti fisico a completamento del proprio reparto e l’ex Spezia sarebbe stato individuato come il candidato principale al ruolo.

Prima di muovere passi concreti nei confronti dell’Inter, vero zoccolo duro di un’eventuale trattativa, la dirigenza avrebbe già incontrato il suo procuratore, Mario Giuffredi, nel tentativo di conoscere se ci sono effettivi margini operativi, dopo aver chiuso positivamente il riscatto di Cristiano Biraghi (suo altro assistito, ndr) dalla Fiorentina.

Secondo i primi rumors, il Torino potrebbe effettivamente diventare la nuova destinazione di Esposito soltanto nel caso in cui Chivu non dovesse esser soddisfatto delle prime sensazioni sul campo e acconsentisse alla sua cessione in prestito. Una situazione che andrà delineandosi soltanto nelle prossime settimane, perché ancora troppo prematura per potersi sbilanciare.