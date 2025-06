Inter, accordo per la risoluzione del contratto: a breve l’ufficialità

Manca solo l’annuncio dopo l’intesa raggiunta: ecco tutti i dettagli

Sono giorni impegnativi in casa Inter. Il Mondiale per Club è pronto a prendere il via ufficialmente e la speranza è quella di poter fare bene. Naturalmente Marotta e Ausilio sono impegnati sul calciomercato, con focus anche sulla costruzione dell’Under 23. L’esclusione della Spal ha dato il via libera all’iscrizione della seconda squadra nerazzurra al campionato di Serie C.

L’ufficialità è attesa il 19 quando è previsto il Consiglio di Lega. In quel giorno si potrebbe capire anche in quale girone sarà inserita l’Inter Under 23: probabile il B al posto del Milan retrocesso in D.

Intanto la certezza della partecipazione al campionato è arrivata direttamente da Marotta durante la conferenza di Chivu negli Usa: “Saremo nella prossima Serie C. Una innovazione da parte del club di predisporre una squadra giovane, che sposa in pieno un modello nuovo che è ciò che vogliamo come società e come proprietà, di presentare i nostri giovani nel panorama italiano“.

Inter: scelto il nuovo allenatore dell’Under 23

La partecipazione alla prossima Serie C ha portato l’Inter ad accelerare per il nuovo allenatore. L’accordo di massima è stato trovato da tempo ed ora si attende la rescissione con l’attuale squadra per poi annunciarlo e mettersi subito al lavoro per formare una rosa competitiva.

Vecchi alla guida dell’Inter U23

Dopo l’esperienza in Primavera e una brevissima parentesi in Prima Squadra, Stefano Vecchi ritorna a Milano e all’Inter per dare il via a questa nuova esperienza con l’Under 23. Il tecnico in questa stagione ha sfiorato la Serie B con il Vicenza perdendo nelle ultime giornate la possibilità di essere promosso direttamente e poi venendo eliminato in semifinale ai play-off contro la Ternana.

Un doppio passo falso che ha portato sia lui che il Vicenza a dividere le proprie strade. L’Inter ha subito pensato a lui per l’Under 23 ed ora si attende la rescissione con i veneti prima di annunciarlo. Accordo atteso nelle prossime ore anche perché il Lane ha individuato il successo in Massimo Donati.

Per Vecchi, quindi, è ad un passo il suo ritorno all’Inter. La volontà dei nerazzurri è quella di fare bene sin da subito e affidarsi ad un allenatore di esperienza sarà fondamentale visto che il primo anno nasconde sempre mille insidie.

L’Inter U23 nel Girone B?

Nei prossimi giorni scopriremo anche in quale girone l’Inter U23 sarà inserita. Ad oggi, vista la presenza dell’Atalanta in quello A e la Juventus nel C, l’ipotesi più probabile è quella del B al posto del Milan. Ma lo scopriremo a breve.