Samuele Ricci può risalire subito le gerarchie per il centrocampo dell’Inter: le ultime novità sul mediano del Torino

Il calciomercato dell’Inter, in questa fase, si basa soprattutto sul centrocampo. Se per l’attacco i piani sembrano essere stati ben strutturati e da un po’ di tempo, c’è attesa e curiosità per capire cosa succederà nel fulcro del gioco nerazzurro. E le sorprese potrebbero non mancare.

Diversi calciatori potrebbero andare via e altri arrivare ad Appiano Gentile, ma la certezza è che servano forze fresche, motivazioni fisiche e mentali per finire la stagione attuale al meglio con il Mondiale per club e poi strutturare un futuro ricco di successi. Nelle ultime ore, si parla molto del possibile addio di Hakan Calhanoglu e del suo possibile addio con direzione Turchia, in particolare il Galatasaray.

L’Inter ha intenzione di fare muro e accettare per lui solo proposte davvero consistenti. Allo stesso tempo, bisognerà capire che tipo di offerta arriverà sulla scrivania di Marotta e Ausilio e soprattutto quale sarà la volontà del ragazzo, che sembra orientato a partire. Allo stesso tempo, resta in bilico anche la posizione di Davide Frattesi, ma in questo caso sarà decisiva la volontà di Chivu e quanto deciderà di impiegare il ragazzo nel suo undici titolare.

Inter, chi viene e chi va: le ultime su Ricci

In questo momento, si fanno tanti nomi per il centrocampo dell’Inter. Come vi abbiamo riportato, in questo momento i nomi in prima fila, in caso di addio importanti, restano quelli di Bernabé e Rovella, nonostante l’operazione per il regista della Lazio sia davvero difficile, per la presenza e la volontà di Sarri e l’altissima cifra richiesta.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, non bisogna scartare assolutamente anche l’opzione che porta a Samuele Ricci. L’interesse per il calciatore del Torino è vivo da tempo e il vantaggio del Milan si sta sgretolando man mano, anche per volontà dei rossoneri che stanno cercando di puntare su altri profili.

Restiamo comunque ancora a livello dei primi sondaggi e manifestazioni di interesse, senza una trattativa iniziata e viva con il Torino. Ricordiamo che la valutazione dei granata resta sui 35 milioni di euro, e l’Inter potrebbe puntare su di lui dopo luglio, anche per verificare se questo prezzo potrà un po’ calare. Il ragazzo comunque piace molto ad Ausilio e alla dirigenza, ma potrebbe fare bene anche agli ordini di Chivu.