Hakan Calhanoglu potrebbe dire addio all’Inter nelle prossime settimane: l’erede potrebbe essere un ‘piccolo Vitinha’

Non è un mistero che l’Inter abbia una missione ben precisa per la prossima estate. Oaktree ha lanciato una rivoluzione profonda che porterà i nerazzurri a un ringiovanimento corposo della rosa e in cui alcuni big potrebbero dire addio. Tra questi c’è Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco non ha avuto un rendimento eccezionale, o meglio non ai suoi livelli, nell’ultima annata. Resta un calciatore molto importante per il presente dell’Inter, ma ha già compiuto 30 anni e ha avuto ben cinque infortuni muscolari negli ultimi mesi. Proprio per questo, non sarà a disposizione per l’inizio del Mondiale per club.

In prospettiva, però, Cristian Chivu potrebbe non averlo più in rosa. Calhanoglu piace in Arabia e nelle ultime ore sono arrivate forti voci circa il suo addio in Turchia, e dalla Turchia. Secondo quanto riporta ‘Ekol Tv’, ci sarebbe già una maxi offerta del Galatasaray da 10 milioni di euro annui al calciatore e 30 milioni per l’Inter, che ne chiede 40. A queste condizioni, l’affare potrebbe andare avanti velocemente.

Inter a caccia del sostituto di Calhanoglu: Bernabé in pole position

L’addio di Calhanoglu rappresenta l’opportunità per dare una svolta al centrocampo, un’occasione di mercato come lo era la cessione di Brozovic. Anche in questo caso, però, Marotta e Ausilio non possono farsi trovare impreparati e stanno già lavorando al sostituto, pur senza snaturare i principi del mercato.

Si fanno da giorni i nomi di Rovella e Nicolussi Caviglia, ma secondo quanto risulta a Interlive.it, il profilo preferito dalla società è quello di Adrian Bernabé. Non sarebbe un nome di secondo piano: la dirigenza lo segue da più di un anno e conosce bene le sue qualità.

Ausilio e la parte tecnica lo considerano un piccolo Vitinha, cioè un 10 prestato a regista che può funzionare in un centrocampo stile Psg, dove c’è grande movimento, si svuota la mediana e si cerca di non dare riferimenti. D’altronde, Bernabé rientra nella nuova generazione di centrocampisti iberici che sta dominando l’Europa e con un passato tra le migliori big europee. L’Inter ci crede davvero ed è pronta a un investimento importante per lui.

Il 24enne ha un valore di mercato di circa 15 milioni di euro e a bilancio peserebbe molto meno di Calhanoglu. I rapporti con il Parma sono ottimi, per cui potrebbe rientrare in una maxi operazione con Bonny e forse anche Leoni.