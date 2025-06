Blitz Milan, regalo ad Allegri da 30 milioni: Inter beffata

Le due principali contendenti per il diciottenne d’oro sono le due milanesi. Ma i rossoneri, ora, hanno più liquidi da investire

Sembra che Max Allegri abbia già parlato con il giocatore e che Igli Tare sia da tempo convinto di dover puntare su un giovanissimo per sostituire Malick Thiaw. L’Inter, invece, è ferma. Pur avendo già parlato con il Parma, i dirigenti nerazzurri sono ora concentrati sul Mondiale per Club, e la loro assenza potrebbe favorire un sorpasso da parte dei cucini. I nerazzurri sembrava pronti a investire fino a 20 milioni per Giovanni Leoni. Il Milan potrebbe invece accontentare le richieste del Parma, che tendono verso i 30 milioni di euro.

A breve ci si aspetta che i rossoneri possano organizzare un blitz e formalizzare il loro interesse con un’offerta importante. Il ragazzo potrebbe essere maggiormente intrigato dal progetto Milan, dove potrebbe avere fin da subito più spazio. Allegri punta infatti a mettere su una difesa con Pavlovic e Leoni (o Comuzzo della Fiorentina) come centrali (in caso di 4-3-3). Il Parma è in una posizione di forza. Sa che il talentino ex Samp ha un sacco di estimatori ed enormi margini di crescita. Senza l’offerta giusta, dunque, il ragazzo potrebbe anche restare dov’è, per essere venduto successivamente, a prezzo maggiorato.

I ducali lo hanno preso l’estate scorsa per 4,8 milioni più 3,5 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita del 10%. E, a oggi, non hanno in programma di perdere il giocatore. Lo lasceranno partire solo a fronte di offerte molto generose. La spunterà chi spenderà di più. Sarà asta? Su Leoni, infatti, oltre alle due milanesi, ci sono anche la Juve, il Napoli e l’Atalanta. E poi varie squadre di Premier (Tottenham e Bournemouth) e di Ligue 1 (tra cui l’OM di De Zerbi). In Italia, i club più attrezzati per prenderlo sono il Milan e la Dea.

Il Milan supera l’Inter su Leoni

C’è da dire che i rossoneri dovranno spendere molto anche per comprare altri profili utili a rifondare la squadra che ha deluso nella scorsa stagione. A centrocampo, per esempio, dovrebbe esserci una vera e propria rivoluzione, con Modric, uno fra Rabiot e Guela Doué (dello Strasburgo) e poi lo svizzero Ardon Jashari del Club Brugge (che piace anche alla Juve). Sempre per la mediana si valuta Javi Guerra del Valencia. Ardon Jashari (Club Brugge). In attacco, con la permanenza di Leao, non ci si aspetta un grande colpo in entrata. Si è parlato di Vlahovic. Ma l’affare potrebbe andare a buon fine solo in caso di sconto da parte della Juventus.

Quanto all’Inter, la caccia a un rinforzo in difesa è ancora aperta. Il reparto arretrato è da ringiovanire vista l’età dei due centrali Acerbi e de Vrij. Il primo potrebbe anche uscire alla fine del Mondiale per Club. I nomi seguiti dai nerazzurri sono sempre gli stessi (De Winter, Bijiol e, appunto, Leoni). Ma il ds Piero Ausilio sembra interessato anche a Christian Mosquera.

Leoni sarebbe un colpo importante: un difensore classe 2006 che Chivu conosce benissimo, avendolo allenato al Parma, e che tra qualche anno potrebbe valere tanti soldi. Per il ragazzo, l’Inter aveva già tentato l’affondo l’estate scorsa, quando Leoni giocava nella Samp, e ci riproverà adesso: i contatti con il club emiliano ci sono stati… Per Mosquera, spagnolo classe 2004 del Valencia, si può fare leva sul suo contratto in scadenza tra un anno. Sembra che il Valencia voglia sui 20 milioni, ma l’Inter vorrebbe spendere molto di meno: massimo 15.