Bonny-Thuram, gemelli diversi all’Inter: heatmap e 3 fattori decisivi

Bonny e Thuram potrebbero presto essere compagni di squadra nell’Inter: i due francesi sono sempre di più gemelli diversi in attacco

L’Inter tra poche ore inizierà ufficialmente la sua avventura al Mondiale per club contro il Monterrey, ma allo stesso tempo non può ignorare i programmi sul calciomercato e la possibilità di arrivare a calciatori importanti per rinforzare la rosa. Sicuramente la dirigenza si sta adoperando per mettere mano all’attacco e trovare finalmente delle alternative credibili a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

I nomi più caldi, come vi abbiamo riportato anche negli ultimi giorni, sono sicuramente quelli di Ange-Yoan Bonny e quello di Rasmus Hojlund. Al momento, il profilo più vicino di tutti è quello del francese, per cui i contatti con il Parma sono già ben avviati e c’è già l’accordo con il calciatore.

Insomma, il suo acquisto è sempre più probabile, ma i tifosi sono divisi sul suo acquisto. C’è chi ritiene che un ragazzo che non è riuscito ad arrivare in doppia cifra di gol con il Parma difficilmente possa dare un contributo così importante alla causa. Altri, invece, ritengono che le sue